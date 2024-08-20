«Руспродсоюз» отрицает связь между майскими заморозками и ростом цен на яблоки

Posted 20 августа, 11:09
Published 20 августа, 11:09
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Самые высокие цены на яблоки зафиксированы в Дальневосточном федеральном округе — 239,2 рубля за килограмм. В то же время, на юге страны, в Южном федеральном округе, яблоки можно приобрести по 128,7 рублей за кило, пишет «Ридус».
Леонов отметил, что пока рано связывать рост цен с майскими заморозками, так как сбор урожая только начался. По его словам, на стоимость яблок в большей степени влияют такие факторы, как увеличение себестоимости производства, колебания курсов валют, расходы на средства защиты растений и удобрения, а также логистические издержки и рост затрат на рабочую силу.