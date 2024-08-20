«Руспродсоюз» отрицает связь между майскими заморозками и ростом цен на яблоки

Леонов отметил, что пока рано связывать рост цен с майскими заморозками, так как сбор урожая только начался. По его словам, на стоимость яблок в большей степени влияют такие факторы, как увеличение себестоимости производства, колебания курсов валют, расходы на средства защиты растений и удобрения, а также логистические издержки и рост затрат на рабочую силу.