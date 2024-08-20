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Posted 20 августа, 11:09

Published 20 августа, 11:09

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

«Руспродсоюз» отрицает связь между майскими заморозками и ростом цен на яблоки

«Руспродсоюз» отрицает связь между майскими заморозками и ростом цен на яблоки

20 августа 2024, 11:09
Фото: 1MI
Представитель Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил, что средняя розничная цена на яблоки в России к Яблочному Спасу 2024 года достигла 165,7 рублей за килограмм. Это на 19,3% выше, чем годом ранее, когда средняя цена составляла 138,9 рублей за кило.

Самые высокие цены на яблоки зафиксированы в Дальневосточном федеральном округе — 239,2 рубля за килограмм. В то же время, на юге страны, в Южном федеральном округе, яблоки можно приобрести по 128,7 рублей за кило, пишет «Ридус».

Леонов отметил, что пока рано связывать рост цен с майскими заморозками, так как сбор урожая только начался. По его словам, на стоимость яблок в большей степени влияют такие факторы, как увеличение себестоимости производства, колебания курсов валют, расходы на средства защиты растений и удобрения, а также логистические издержки и рост затрат на рабочую силу.

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