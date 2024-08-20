Участник СВО стал директором школы в Закамске

«Начал обучаться еще в 2019, но по понятным причинам в 2022 году пришлось взять академический отпуск. В этом году прошел профессиональную переподготовку по курсу „Менеджмент в образовании“. В планах также пройти переподготовку по специальности „История и обществознание“. В свое время я учился параллельно очно на педагогическом факультете, и заочно на историческом факультете. Но исторический тогда не окончил, хотя у меня почти по всем предметам было „пять“. Сейчас хочу исправить упущенное», — говорит экс-депутат.