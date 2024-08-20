Участник СВО стал директором школы в Закамске

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Участник СВО и бывший депутат Закосбрания Пермского края Александр Григоренко официально вступил в должность директора школы №87 в Кировском районе Перми.
О том, что Григоренко намерен возглавить учебное заведение, стало известно еще в начале августа. «То что у меня есть намерение уйти в образование — правда. И я его никогда не скрывал. У меня высшее педагогическое, я из семьи учителей и всегда плотно взаимодействовал со школами», — рассказал Григоренко Properm.ru.
В интервью газете «Звезда» участник СВО сообщил, что у него квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии», и он имеет право преподавать в педагогических колледжах. Также в 2024 году Григоренко, по его словам получил юридическое образование.
«Начал обучаться еще в 2019, но по понятным причинам в 2022 году пришлось взять академический отпуск. В этом году прошел профессиональную переподготовку по курсу „Менеджмент в образовании“. В планах также пройти переподготовку по специальности „История и обществознание“. В свое время я учился параллельно очно на педагогическом факультете, и заочно на историческом факультете. Но исторический тогда не окончил, хотя у меня почти по всем предметам было „пять“. Сейчас хочу исправить упущенное», — говорит экс-депутат.
Александр Григоренко участвовал в СВО в качестве добровольца. Он был дважды ранен. В январе 2023 года его осколками ранило лицо. В июне того же года минометные осколки попали в руку и ногу, кисть пришлось ампутировать. Позже ему доставили протез.