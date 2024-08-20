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Posted Вчера, 14:23

Published Вчера, 14:23

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Ученые из России разработали лекарство против рака легких

20 августа 2024, 14:23
Ученые из Института биофизики будущего МФТИ создали препарат для лечения рака легких. Этот препарат будет протестирован в лабораторных условиях до конца 2024 года.

Новое лекарство основано на веществах, которые блокируют KRAS. Оно направлено на поражение только злокачественных клеток и оказывает минимальное воздействие на здоровые ткани. Такой метод лечения опухолей называется целевым или таргетным, пишет 360.ru.

Антон Алашеев, заведующий лаборатории доклинических исследований Института биофизики будущего МФТИ, пояснил, что разработка инновационного препарата для борьбы с раком легких началась с анализа реакции онкогенов KRAS в мировой фармацевтической индустрии.

После проведения лабораторных исследований специалисты планируют приступить к предварительным и клиническим испытаниям данного препарата.

#Алина Ибрагимова
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