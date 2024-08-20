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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Трое воспитанников детского сада из Перми госпитализированы с кишечной инфекцией

В детском саду на Вышке-II в Перми произошла вспышка кишечной инфекции

20 августа 2024, 13:20
Фото: ВКонтакте/Планета Здорово

Трое воспитанников детского сада из Перми госпитализированы с кишечной инфекцией

Роспотребнадзор проводит проверку в детском саду.
Сюжет
Дети

В детском саду «Планета „Здорово“ в ЖК „Мотовилихинsky“ в микрорайоне Вышка-II выявлена вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщают в краевом Роспотребнадзоре.

Как отмечают в ведомстве, специалисты организуют противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением случаев острой кишечной инфекции. Организовано обследование дошкольной организации, проведен отбор проб воды, пищевых продуктов, сырья, смывов с объектов окружающей среды. Организовано обследование сотрудников образовательной организации и пищеблока. Выданы предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий. За контактными детьми и сотрудниками организовано медицинское наблюдение.

В Роспотребнадзоре сообщают о трёх случаях отравления. По данным портала Properm.ru, речь идет о тех детях, которые госпитализированы. В целом же известно как минимум о семи случаях. Источник нашего издания сообщает что у детей, предварительно, ротавирус.

Детский сад «Планета „Здорово“ (или же №411) расположен в трёх корпусах по улице Целинной и Евгения Пермяка. Организатором питания во всех трех корпусах МАДОУ „Планета „Здорово“ является ИП Вероника Яксун.

Перед новым годом стало известно, что поставщица готовой еды в кафе «Овсянка» и O-fit, где в ноябре 2019 года отравились десятки пермяков, Анна Козофат отсудила у государства 200 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование, стало известно журналисту Properm.ru. Как рассказали в суде, в своем иске предпринимательница требовала от Минфина России 3 млн рублей, но Ленинский районный суд удовлетворил ее иск лишь частично

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#Происшествия#Пермь#Дети#Отравление
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