В детском саду на Вышке-II в Перми произошла вспышка кишечной инфекции

Перед новым годом стало известно, что поставщица готовой еды в кафе «Овсянка» и O-fit, где в ноябре 2019 года отравились десятки пермяков, Анна Козофат отсудила у государства 200 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование, стало известно журналисту Properm.ru. Как рассказали в суде, в своем иске предпринимательница требовала от Минфина России 3 млн рублей, но Ленинский районный суд удовлетворил ее иск лишь частично