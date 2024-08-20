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В Госавтоинспекции Прикамья раскрыли подробности смертельного ДТП в Лямино

В Госавтоинспекции Прикамья раскрыли подробности смертельного ДТП в Лямино

20 августа 2024, 02:56
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
По факту инцидента проводится проверка.
Сюжет
Дтп

Вчера, 19 августа, в поселке Лямино Чусовского городского округа произошла смертельная автоавария с участием несовершеннолетнего. Причина наезда на 10-летнего мальчика не установлена, сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.

Примерно в 16:50 со стороны ул. Промышленная в направлении ул. Набережная двигался автомобиль «ВАЗ 2107» под управлением 54-летнего мужчины. Предварительно, около дома №42 на ул. Калинина водитель по не установленной причине допустил наезд на 10-летнего несовершеннолетнего велосипедиста, двигающегося по левой обочине проезжей части.

В результате инцидента несовершеннолетний велосипедист скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, так и не придя в сознание. По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что процессуальная проверка по факту аварии начата следствием по городу Чусовой СУ СК России по Пермскому краю. Ход проверки находится на контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.

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#Дтп#Пермский край#Следственный комитет#Велосипедист#Автоавария#Проверка#Прикамье#Госавтоинспекция#Несовершеннолетний#Лямино#Скорая медицинская помощь#Чусовской городской округ
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