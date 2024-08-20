В Госавтоинспекции Прикамья раскрыли подробности смертельного ДТП в Лямино

Примерно в 16:50 со стороны ул. Промышленная в направлении ул. Набережная двигался автомобиль «ВАЗ 2107» под управлением 54-летнего мужчины. Предварительно, около дома №42 на ул. Калинина водитель по не установленной причине допустил наезд на 10-летнего несовершеннолетнего велосипедиста, двигающегося по левой обочине проезжей части.