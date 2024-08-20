В Госавтоинспекции Прикамья раскрыли подробности смертельного ДТП в Лямино

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 02:58
Updated Сегодня, 02:58
Вчера, 19 августа, в поселке Лямино Чусовского городского округа произошла смертельная автоавария с участием несовершеннолетнего. Причина наезда на 10-летнего мальчика не установлена, сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.
Примерно в 16:50 со стороны ул. Промышленная в направлении ул. Набережная двигался автомобиль «ВАЗ 2107» под управлением 54-летнего мужчины. Предварительно, около дома №42 на ул. Калинина водитель по не установленной причине допустил наезд на 10-летнего несовершеннолетнего велосипедиста, двигающегося по левой обочине проезжей части.
В результате инцидента несовершеннолетний велосипедист скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, так и не придя в сознание. По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что процессуальная проверка по факту аварии начата следствием по городу Чусовой СУ СК России по Пермскому краю. Ход проверки находится на контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.