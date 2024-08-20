В Кудымкаре власти срывают тренировочный процесс пловцов из сборной Пермского края

С сентября и в течение всего учебного года пловцы усиленно готовятся, вкладывают все силы в тренировки, для многих из них краевые соревнования — единственная возможность повысить разряд, быть замеченными. Если бассейн не будет работать, то спортсмены не успеют подготовиться к старту, к началу плавательного сезона, не смогут показать результаты на краевых соревнованиях и пройти отбор на соревнования более высокого уровня. Закрытие бассейна приведет к тому, что дети потеряют форму. А спортсмены, которых отобрали на соревнования ПФО, будут, видимо, вынуждены отказаться от участия в соревнованиях, так как им негде тренироваться. При этом никакого родительского собрания не было, родители узнают всю информацию отрывочно, самостоятельно. Возить детей на тренировки в Пермь, за 200 км, нереально.