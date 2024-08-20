В Кудымкаре власти срывают тренировочный процесс пловцов из сборной Пермского края

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Родители воспитанников МАО ДО ДЮСШ Кудымкара обратились к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, прокурору Пермского края Павлу Бухтоярову, главе Кудымкарского муниципального округа Наталье Стояновой и в редакцию Properm.ru с просьбой разобраться в ситуации с ремонтом бассейна.
Бассейн, в котором занимаются воспитанники спортшколы Кудымкара, является единственным в Коми-Пермяцком округе. Заниматься в него ездят спортсмены из Юсьвы, Юрлы, Кочево. Недавно родителям заявили, что бассейн закроется на ремонт, который продлится не один месяц.
«Почему начало ремонта совпало с началом учебного года, когда начинается тренировочный процесс? — возмущены родители. — При этом конкурсные процедуры даже не объявлены, то есть подрядчика еще и не ищут, а бассейн уже закрывают! Наши дети-пловцы, которые усиленно должны готовиться в сентябре–октябре к краевым соревнованиям, останутся без тренировок! Мы и наши дети вложили немало сил для того, чтобы добиться результатов».
Как выяснил журналист Properm.ru, изначально на лето 2024 года был запланирован ремонт крыши бассейна и душевых кабин. По неизвестным пока причинам ремонт сделан не был, хотя ради него тренировочный процесс на воде сократили на 15 дней, закрыв бассейн раньше, чем обычно. После ремонтные работы крыши и душевых решили заменить на ремонт чаши бассейна, который до этого планировали проводить в 2025 году.
При этом никакие конкурсные процедуры ни на какой из видов ремонтов до сих пор не объявлены администрацией Кудымкарского муниципального округа.
Обычно конкурсы проводят весной, чтобы летом, пока дети тренируются «на суше» и отдыхают, проводить ремонт, тем самым, не нарушая процесс подготовки спортсменов. Дети в это время, кстати, продолжают тренироваться, ездят на спортивные сборы, плавают в открытых водоемах и в бассейнах детских оздоровительных лагерей.
Заявка в структуры краевого правительства на финансирование ремонта бассейна еще не направлена, по словам родителей. Бассейн не начнет работу ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре 2024 года.
Меж тем в октябре 2024 года пройдут ежегодные краевые соревнования — Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию, к которым кудымкарские пловцы усиленно готовятся с августа по октябрь.
На соревнованиях спортсмены подтверждают или повышают свои разряды, а также соревнуются за право войти в сборную Пермского края. Также эти соревнования являются отборочными для участия пловцов в Чемпионате и Первенстве Приволжского федерального округа, и в прошлом сезоне на них отобрался один пловец от Кудымкара.
В ноябре 2024 года в Перми будет проходить Первенство Пермского края среди юношей и девушек, и кудымкарские пловцы планировали принять участие. Эти соревнования являются отборочными для Всероссийских состязаний «Юность России», которые проходят один раз в год, в декабре. В 2022 году для участия в «Юность России» из 15 человек, представляющих весь Пермский край, двое пловцов были из Кудымкара!
В течение года пловцы регулярно ездят на соревнования и привозят победы: «РустикКап» (Ижевск), «Кубок чемпионов» (Екатеринбург), Первенство России среди юношей и девушек (Саранск), Первенство ПФО по плаванию (Пенза), всероссийские соревнования «Путь чемпиона» (Киров), Открытое первенство по плаванию (Березники).
Среди кудымкарских пловцов двое входят в сборную региона, один имеет разряд кандидата в мастера спорта по плаванию, у одного первый взрослый разряд по плаванию, у десяти спортсменов — второй взрослый разряд, у восьми — третий. 14 детей имеют первый и второй разряды по плаванию. Это отличные результаты для любой спортивной школы. Всего в Кудымкаре тренируется 56 детей.
«Чтобы не прерывать тренировочный процесс, мы, родители, потратили 700 тыс. рублей, собрав своих детей и отправив их на сборы в Соликамск, где функционирует бассейн, — рассказали родители пловцов. — Но дело даже не в деньгах. Как сказать нашим ребятам, что в этом сезоне они не смогут участвовать в краевых соревнованиях? Не смогут повысить свои разряды, не смогут отобраться на ПФО и на Россию! Они пашут каждый день, по 8-9 тренировок в неделю, это в неделю более 20 км заплывов на одного ребенка. Из-за неправильно составленной сметы и не вовремя поданной заявки мы разрушаем мечты и цели детей! Это настоящая халатность!»
С сентября и в течение всего учебного года пловцы усиленно готовятся, вкладывают все силы в тренировки, для многих из них краевые соревнования — единственная возможность повысить разряд, быть замеченными. Если бассейн не будет работать, то спортсмены не успеют подготовиться к старту, к началу плавательного сезона, не смогут показать результаты на краевых соревнованиях и пройти отбор на соревнования более высокого уровня. Закрытие бассейна приведет к тому, что дети потеряют форму. А спортсмены, которых отобрали на соревнования ПФО, будут, видимо, вынуждены отказаться от участия в соревнованиях, так как им негде тренироваться. При этом никакого родительского собрания не было, родители узнают всю информацию отрывочно, самостоятельно. Возить детей на тренировки в Пермь, за 200 км, нереально.
Под вопросом участие кудымкарских школьников и взрослых в краевой программе «Умею плавать», в государственной программе «Массовый спорт», тренировки по программам запланированы с сентября.
Бассейн был открыт 28 февраля 2008 года. Его хорошо содержат, в 2013 году делали замену покрытия чаши, в 2022 году меняли окна. «Позиция администрации округа нам понятна, — говорят родители, — раз есть деньги в крае, надо взять, надо освоить. Но хотели же ремонтировать крышу, не чашу. Выяснилось, что смета была составлена неверно, и деньги „перекидывают“ на ремонт чаши. Дети не должны страдать из-за халатности специалистов».
По словам родителей, они не против ремонта, но не в учебное время, не во время самой активной подготовки спортсменов. Они просят перенести работы на 2025 год, как и планировалось ранее, под обращением к губернатору и прокурору региона подписались все.