В Перми состоится премьера фильма, снятого на Егошихинском кладбище

По сюжету фильма главная героиня Вера ищет свою пропавшую дочь — 14-летнюю Лену. Ночью она получает странно сообщение с просьбой перевести деньги. Семья бросается на поиски своего ребенка и попадает в небольшой поселок, откуда и пришло сообщение. Поездка переворачивает их жизнь с ног на голову.