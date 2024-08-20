В Перми состоится премьера фильма, снятого на Егошихинском кладбище

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
В краевой столице 23 августа состоится премьера картины «Вы меня видели», съемки которой стартовали в Пермском крае в прошлом году. Ранее фильм был доступен лишь в онлайн-кинотеатрах. После премьеры зрители смогут пообщаться с его режиссером Екатериной Волковой, пишет телеграм-канал «Интересная Пермь».
Большую часть киноленты снимали в городах и селах Пермского края — поселке Кын, Чусовском, Добрянском и Лысьвенском округах, и даже на Егошихинском кладбище. Главные роли исполнили Никита Ефремов и Светлана Иванова.
По сюжету фильма главная героиня Вера ищет свою пропавшую дочь — 14-летнюю Лену. Ночью она получает странно сообщение с просьбой перевести деньги. Семья бросается на поиски своего ребенка и попадает в небольшой поселок, откуда и пришло сообщение. Поездка переворачивает их жизнь с ног на голову.
Ранее краевой Минтранс опубликовал распоряжение об ограничении движения транспорта по центральным улицам города из-за киносъемок. Ограничения ввели с 19:00 20 августа до 23:00 21 августа на участках от улицы Петропавловской до Советской и от Советской до Монастырской.