В Пермском крае может появится свой «Поезд Победы»

Как говорят знакомые с ситуацией источники издания, недавно в министерстве промышленности прошло совещание, где обсуждалась реализация этого проекта. По их данным, поезд должен быть запущен в 2025 году, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для создания экспозиции планируется привлечь пермские промышленные предприятия, в том числе и «Мотовилихинские заводы».