В Пермском крае может появится свой «Поезд Победы»

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
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Updated Сегодня, 15:58
Пермский научно-образовательный центр «Рациональное недропользование» в этом году получит из краевого бюджета субсидию в размере 59 млн рублей. Как следует из пояснительной записки к законопроекту о внесении изменений в бюджет региона, на которую первым обратил внимание «Коммерсант-Прикамье», средства в частности, планируется направить на создание передвижной экспозиции и обеспечение функционирования поезда Победы «Молотов». Этот проект оценён в 30 млн. рублей.
Как говорят знакомые с ситуацией источники издания, недавно в министерстве промышленности прошло совещание, где обсуждалась реализация этого проекта. По их данным, поезд должен быть запущен в 2025 году, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для создания экспозиции планируется привлечь пермские промышленные предприятия, в том числе и «Мотовилихинские заводы».
Кроме того, 25 млн рублей направляются на проведение фестиваля «Крылья Пармы» и 4 млн рублей на создание макета и издание книги «Ученые Победы».
Федеральная передвижная выставка-музей «Поезд Победы» прибыла в Пермский край во вторник, 20 августа. Пробудет он в Перми три дня, а 23 августа остановится в Соликамске, сообщают в краевом правительстве.
«Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. В 2023 году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах. В интерактивной версии уникальной экспозиции 79 панорам, 158 интерактивных элементов, оцифровали 159 фотографий экспонатов. В панорамы создатели интегрировали видео с экранов и проекторов.