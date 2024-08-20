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Updated Сегодня, 16:28

В Прикамье прибыли пять электропоездов «Финист», заменивших «Ласточки»

В Прикамье прибыли пять электропоездов «Финист»

20 августа 2024, 16:27
Фото: properm.ru

В Прикамье прибыли пять электропоездов «Финист», заменивших «Ласточки»

«Ласточки», которые заменили новые поезда, обслуживают теперь Подмосковье.
Сюжет
Ржд

Новые отечественные электропоезда «Финист» заменили пять «Ласточек» на пригородных маршрутах Прикамья. Об этом сообщают в краевом правительстве.

Новые электрички курсируют на маршруте № 6043 Пермь-2 — Пермь-Сортировочная — Левшино — Пермь-2, а также на пригородных маршрутах из Перми в Чусовой (станция Чусовская) и в Верещагино.

В составах пять вагонов и 401 посадочное место без учета откидных сидений и мест для маломобильных пассажиров. У каждого места есть USB-розетки.

В 2023 году все поезда «Ласточка» были брендированы символикой «Пермь-300», до последнего времени на территории Пермского края курсировало 10 составов ЭС2Г «Ласточка». Таким образом, сегодня на Пермском полигоне Свердловской железной дороги курсируют пять поездов «Финист» и пять «Ласточек».

Как оказалось на минувшей неделе, электропоезда «Ласточка» увозят из Пермского края в Москву для обновления подвижного состава столичного транспорта.

В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании подтвердили, что «Ласточка», прибывшая из Прикамья, курсирует по столице уже несколько месяцев. Причем, на ж/д маршрутах Московской и Тверской областей планируется заменить шесть поездов ЭТ2М в 12-вагонном исполнении на 12 «Ласточек» в пятивагонном исполнении. В перспективе компания планирует полностью заменить старые поезда на современный подвижной состав. Вероятно, «Ласточки» будут привлекаться из других регионов.

«Финист» является аналогом скоростной «Ласточки», которая выпускалась в Верхней Пышме по лицензии Siemens. После начала спецоперации на Украине немецкий производитель закрыл свой бизнес в России. Первый выпуск электропоезда «Финист» состоялся 28 декабря 2023 года в Свердловской области.

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