В Прикамье прибыли пять электропоездов «Финист»

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Новые отечественные электропоезда «Финист» заменили пять «Ласточек» на пригородных маршрутах Прикамья. Об этом сообщают в краевом правительстве.
Новые электрички курсируют на маршруте № 6043 Пермь-2 — Пермь-Сортировочная — Левшино — Пермь-2, а также на пригородных маршрутах из Перми в Чусовой (станция Чусовская) и в Верещагино.
В составах пять вагонов и 401 посадочное место без учета откидных сидений и мест для маломобильных пассажиров. У каждого места есть USB-розетки.
В 2023 году все поезда «Ласточка» были брендированы символикой «Пермь-300», до последнего времени на территории Пермского края курсировало 10 составов ЭС2Г «Ласточка». Таким образом, сегодня на Пермском полигоне Свердловской железной дороги курсируют пять поездов «Финист» и пять «Ласточек».
Как оказалось на минувшей неделе, электропоезда «Ласточка» увозят из Пермского края в Москву для обновления подвижного состава столичного транспорта.
В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании подтвердили, что «Ласточка», прибывшая из Прикамья, курсирует по столице уже несколько месяцев. Причем, на ж/д маршрутах Московской и Тверской областей планируется заменить шесть поездов ЭТ2М в 12-вагонном исполнении на 12 «Ласточек» в пятивагонном исполнении. В перспективе компания планирует полностью заменить старые поезда на современный подвижной состав. Вероятно, «Ласточки» будут привлекаться из других регионов.
«Финист» является аналогом скоростной «Ласточки», которая выпускалась в Верхней Пышме по лицензии Siemens. После начала спецоперации на Украине немецкий производитель закрыл свой бизнес в России. Первый выпуск электропоезда «Финист» состоялся 28 декабря 2023 года в Свердловской области.