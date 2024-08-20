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В Прикамье прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП в Лямино

В Прикамье прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП в Лямино

20 августа 2024, 06:30
Фото: ВКонтакте/Твой Чусовой
Правоохранительные органы проверят факты ненадлежащей организации безопасного дорожного движения.
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Дтп

Чусовская городская прокуратура начала проверку по факту смертельной автоаварии с участием 10-летнего мальчика. Информацию об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Предварительно, днем 19 августа на автодороге в поселке Лямино Чусовского округа 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107» сбил несовершеннолетнего велосипедиста, ехавшего по левой обочине проезжей части. 10-летний мальчик скончался в машине скорой помощи.

В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям и бездействию ответственных лиц за организацию безопасного дорожного движения. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту правоохранительными органами.

Напомним, в сообществе во ВКонтакте «ЧП | ЧУСОВОЙ» отметили, что водитель автомобиля был пьян. В комментариях к посту жители Лямино пожаловались на отсутствие тротуара, из-за чего пришлось ходить по проезжей части. На это сообщение администрация муниципалитета ответила, что о проблемах ведомство знает, но, к сожалению, сделать все и сразу невозможно.

Как сообщили журналисту Properm.ru в краевой прокуратуре, городская прокуратура проверит факты ненадлежащей организации безопасного дорожного движения.

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#Дтп#Прокуратура#Велосипедист#Прикамье#Лямино#Чусовская городская прокуратура#Смертельная автоавария
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