В Прикамье прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП в Лямино

Напомним, в сообществе во ВКонтакте «ЧП | ЧУСОВОЙ» отметили, что водитель автомобиля был пьян. В комментариях к посту жители Лямино пожаловались на отсутствие тротуара, из-за чего пришлось ходить по проезжей части. На это сообщение администрация муниципалитета ответила, что о проблемах ведомство знает, но, к сожалению, сделать все и сразу невозможно.