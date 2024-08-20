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В Прикамье задержали виновника смертельного ДТП в поселке Лямино

В Прикамье задержали виновника смертельного ДТП в поселке Лямино

20 августа 2024, 10:10
Фото: ВКонтакте/Твой Чусовой
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сюжет
Дтп

В Прикамье был задержан виновник смертельного ДТП в поселке Лямино Чусовского округа. Как сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Напомним, днем 19 августа на автомобильной дороге в поселке Лямино водитель автомобиля «ВАЗ 2107» сбил несовершеннолетнего велосипедиста, ехавшего по левой обочине. Мальчик скончался в машине скорой медицинской помощи.

Как сообщили Properm.ru в краевой прокуратуре, Чусовская городская прокуратура проверит факты ненадлежащей организации безопасного дорожного движения. В ходе проверки будет дана оценка действиям и бездействию ответственных лиц.

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