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Сотрудники ГУФСИН по Пермскому краю конфисковали 13 телефонов

В прикамские колонии продолжают забрасывать телефоны

20 августа 2024, 17:00
Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

Сотрудники ГУФСИН по Пермскому краю конфисковали 13 телефонов

Задержаны трое «перебрасывальщиков» на территорию ИК.

Сотрудники ГУФСИН по Пермскому краю продолжают пресекать доставку запрещенных предметов на режимную территорию исправительных учреждений. Так, задержана доставка девяти телефонов и другой «запрещёнки», сообщают в ведомстве.

В поселке Нижнее Мошево при обходе территории внешней запретной зоны КТБ-17 сотрудниками дежурной смены и караула обнаружены два свертка, в которых находились четыре мобильных телефона. Задержан гражданин Ч. 1992 года рождения, который пытался доставить запрещенные предметы путем переброса.

В Перми при ночном обходе территории внутренней запретной зоны ИК-29 сотрудниками дежурной смены учреждения были обнаружены четыре свертка, которые пытались доставить в учреждение путем переброса. В двух свертках желтого цвета находились пять мобильных телефонов и три зарядных устройства, а в свертках черного цвета находились четыре мобильных телефона и usb-кабель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое человек: гражданин П. 1993 года рождения и гражданин Ч. 2003 года рождения.

По данным фактам проводятся проверки, в отношении задержанных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях. В случае, если действия задержанных окажутся совершенными повторно, то им грозит уже уголовное наказание.

За первое полугодие в рамках проведенных обысков сотрудниками учреждений ГУФСИН по Пермскому краю предотвращена передача осужденным более 5 литров спиртных напитков, 31, 777 граммов наркотических веществ.

#Общество#Фсин
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