В прикамские колонии продолжают забрасывать телефоны

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Published Сегодня, 17:00
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Updated Сегодня, 17:13
Сотрудники ГУФСИН по Пермскому краю продолжают пресекать доставку запрещенных предметов на режимную территорию исправительных учреждений. Так, задержана доставка девяти телефонов и другой «запрещёнки», сообщают в ведомстве.
В поселке Нижнее Мошево при обходе территории внешней запретной зоны КТБ-17 сотрудниками дежурной смены и караула обнаружены два свертка, в которых находились четыре мобильных телефона. Задержан гражданин Ч. 1992 года рождения, который пытался доставить запрещенные предметы путем переброса.
В Перми при ночном обходе территории внутренней запретной зоны ИК-29 сотрудниками дежурной смены учреждения были обнаружены четыре свертка, которые пытались доставить в учреждение путем переброса. В двух свертках желтого цвета находились пять мобильных телефонов и три зарядных устройства, а в свертках черного цвета находились четыре мобильных телефона и usb-кабель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое человек: гражданин П. 1993 года рождения и гражданин Ч. 2003 года рождения.
По данным фактам проводятся проверки, в отношении задержанных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях. В случае, если действия задержанных окажутся совершенными повторно, то им грозит уже уголовное наказание.
За первое полугодие в рамках проведенных обысков сотрудниками учреждений ГУФСИН по Пермскому краю предотвращена передача осужденным более 5 литров спиртных напитков, 31, 777 граммов наркотических веществ.