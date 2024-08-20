В прикамские колонии продолжают забрасывать телефоны

В Перми при ночном обходе территории внутренней запретной зоны ИК-29 сотрудниками дежурной смены учреждения были обнаружены четыре свертка, которые пытались доставить в учреждение путем переброса. В двух свертках желтого цвета находились пять мобильных телефонов и три зарядных устройства, а в свертках черного цвета находились четыре мобильных телефона и usb-кабель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое человек: гражданин П. 1993 года рождения и гражданин Ч. 2003 года рождения.