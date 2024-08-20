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В результате атака ВСУ погибли 17 мирных жителей Курской области

В результате атака ВСУ погибли 17 мирных жителей Курской области

20 августа 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney
Более 140 человек получили травмы

В Курской области в результате атаки Вооруженных сил Украины погибли 17 мирных жителей. Еще более 140 получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

75 пострадавших были госпитализированы. Среди них четверо детей.

Ранее в Перми был открыт сбор гуманитарной помощи пострадавшим жителям Курской области. Особенно необходимы продукты длительного хранения (крупы, консервы, макароны, чай, кофе, подсолнечное масло), детское питание, медикаменты, средства личной гигиены, бытовая химия, текстиль, одежда, а также бензиновые генераторы, газовые горелки и зарядные устройства.

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#Военная операция на Украине#Сво#Гибель людей#Гибель человека#Курская область
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