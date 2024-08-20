properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

В соцсетях появился фейк об открытии в Перми контактного зоопарка с жирафом

В соцсетях появился фейк об открытии в Перми контактного зоопарка с жирафом

20 августа 2024, 11:02
Фото: 1MI
Авторы сообщения обманом заманивают пермяков подписаться в telegram-канал.
Сюжет
Зоопарк

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В социальных сетях распространяются сообщения о появлении в Перми нового контактного зоопарка. Авторы сообщения утверждают, что до 15 сентября в зоопарке можно поиграться с детёнышами жирафов, зебр и даже маленькими слонами. Пост появился в паблике «Местонахождение ДПС — Пермь»

Однако данная информация не соответствует действительности. В официальных каналах администрации Перми и министерства культуры Пермского края нет информации о появлении в регионе нового контактного зоопарка, в котором можно поиграть с экзотическими животными.

Кроме того, подобные сообщения (с одинаковым изображениям) распространялись в сообществах и сайтах в других регионах России: Другие Новости_Алатырь, Подсмотрено Иркутск.

На скриншоте видно, что речевые модули во всех случаях одинаковы.На скриншоте видно, что речевые модули во всех случаях одинаковы.
На скриншоте видно, что речевые модули во всех случаях одинаковы.

Чаще всего в комментариях была ссылка на приглашение в telegram-каналы локальных каналов жизни о городе. Очевидно, что создатели фейка имеют цель с помощью клик-бейта и фейкового сообщения на интересную тему привлечь внимание подписчиков и увеличить свою аудиторию.

#Пермь#Зоопарк#Администрация Перми#Соцсети#Экзотические животные#Фейк
Подпишитесь
В Кудымкаре власти срывают тренировочный процесс пловцов из сборной Пермского края
Сегодня, 09:13
Почему дети так часто болеют? Отвечает главный внештатный детский лор Пермского края
Сегодня, 06:52
В центре Перми перекроют дорогу из-за съемок фильма о Романовых с Екатериной Гусевой
Сегодня, 09:08
Участник СВО стал директором школы в Закамске
Сегодня, 09:45
Харчевня «Длинный нос» возвращается после закрытия в пирамиде на Крисанова
Сегодня, 07:24
Власти Прикамья готовятся выкупить историческое здание поликлиники в Мотовилихе
Сегодня, 09:27