В соцсетях появился фейк об открытии в Перми контактного зоопарка с жирафом

Чаще всего в комментариях была ссылка на приглашение в telegram-каналы локальных каналов жизни о городе. Очевидно, что создатели фейка имеют цель с помощью клик-бейта и фейкового сообщения на интересную тему привлечь внимание подписчиков и увеличить свою аудиторию.