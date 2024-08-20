В соцсетях появился фейк об открытии в Перми контактного зоопарка с жирафом

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В социальных сетях распространяются сообщения о появлении в Перми нового контактного зоопарка. Авторы сообщения утверждают, что до 15 сентября в зоопарке можно поиграться с детёнышами жирафов, зебр и даже маленькими слонами. Пост появился в паблике «Местонахождение ДПС — Пермь»
Однако данная информация не соответствует действительности. В официальных каналах администрации Перми и министерства культуры Пермского края нет информации о появлении в регионе нового контактного зоопарка, в котором можно поиграть с экзотическими животными.
Кроме того, подобные сообщения (с одинаковым изображениям) распространялись в сообществах и сайтах в других регионах России: Другие Новости_Алатырь, Подсмотрено Иркутск.
Чаще всего в комментариях была ссылка на приглашение в telegram-каналы локальных каналов жизни о городе. Очевидно, что создатели фейка имеют цель с помощью клик-бейта и фейкового сообщения на интересную тему привлечь внимание подписчиков и увеличить свою аудиторию.