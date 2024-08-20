В центре Перми на один день перекроют дорогу из-за съемок фильма

В Перми с 06:00 до 23:00 21 августа будет временно ограничено движение транспорта по ул. Сибирской — от ул. Петропавловской до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Монастырской. Движение через перекрестки будет сохранено, сообщили в пресс-службе Минтранса Прикамья.