properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

В центре Перми на один день перекроют дорогу из-за съемок фильма

В центре Перми на один день перекроют дорогу из-за съемок фильма

20 августа 2024, 09:08
Фото: 1MI
Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут.

В Перми с 06:00 до 23:00 21 августа будет временно ограничено движение транспорта по ул. Сибирской — от ул. Петропавловской до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Монастырской. Движение через перекрестки будет сохранено, сообщили в пресс-службе Минтранса Прикамья.

Также с 19:00 20 августа на этих же участках дороги будет ограничена остановка и стоянка всех видов транспорта. Мера введена для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении съемок художественного фильма «Романовы: преданность и предательство», пояснили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Краевые власти рекомендуют автомобилистам планировать свой маршрут заранее.

Читайте также:
В Перми на несколько дней ограничат движение по одной улицеЦентр Перми перекроют из-за съемок фильмаВ Перми до 11 августа ограничат движение по улице Солдатова
#Пермь#Ограничение движения#Безопасность дорожного движения#Съемки фильма
Подпишитесь
Почему дети так часто болеют? Отвечает главный внештатный детский лор Пермского края
Сегодня, 06:52
В Кудымкаре власти срывают тренировочный процесс пловцов из сборной Пермского края
Сегодня, 09:13
В результате атака ВСУ погибли 17 мирных жителей Курской области
Сегодня, 07:40
Харчевня «Длинный нос» возвращается после закрытия в пирамиде на Крисанова
Сегодня, 07:24
После теракта в «Крокусе» Пермский край столкнулся с нехваткой строителей
Сегодня, 07:26