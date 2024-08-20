Валерий Сухих: Целевое обучение стало популярным в Пермском крае

О новом порядке организации целевого обучения в вузах и колледжах с 1 мая этого года рассказала министр образования и науки Раиса Кассина. В этом году абитуриенты Прикамья могли подать заявку на целевое обучение и выбрать предприятие на платформе «Работа России». Через сервис выпускники школ получают возможность вместе с выбором профессии и учебного заведения сразу выбрать работодателя, который обеспечит ему гарантированное трудоустройство и материальную поддержку во время обучения.