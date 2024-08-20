properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Валерий Сухих: Целевое обучение стало популярным в Пермском крае

Валерий Сухих: Целевое обучение стало популярным в Пермском крае

20 августа 2024, 15:04
В Заксобрании прошла стратегическая сессия депутатов с членами правительства края. Встреча в таком формате проходит уже в седьмой раз по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Парламентариям представили новый порядок организации целевого обучения в вузах и колледжах, а также промежуточные итоги комплексного развития территорий.

О новом порядке организации целевого обучения в вузах и колледжах с 1 мая этого года рассказала министр образования и науки Раиса Кассина. В этом году абитуриенты Прикамья могли подать заявку на целевое обучение и выбрать предприятие на платформе «Работа России». Через сервис выпускники школ получают возможность вместе с выбором профессии и учебного заведения сразу выбрать работодателя, который обеспечит ему гарантированное трудоустройство и материальную поддержку во время обучения.

«Ключевой вопрос для развития приоритетных для Прикамья отраслей экономики — кадры. Прежде всего это инженерные специальности, специалисты по ИТ, представители рабочих профессий для промышленности. Налаживаем с предприятиями тесное взаимодействие в части целевого обучения. Кроме того, сейчас портал „Работа России“ также транслирует наш основной приоритет — реализацию модели „Школа вуз предприятие“. Благодаря нововведениям, ребята получают возможность вместе с выбором профессии и учебного заведения сразу выбрать работодателя. А предприятие или компания обеспечит ему во время целевого обучения какие-либо социальные выплаты и гарантированное трудоустройство», — рассказал губернатор.

После выпуска студент обязан проработать в организации, которая выступила заказчиком его обучения, не менее трех лет. По информации регионального минобра, сегодня в техникумах и колледжах в рамках приемной кампании заключено 115 договоров о целевом обучении.

По словам председателя Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих, целевое обучение за несколько лет стало популярно, как среди обучающихся, так и среди региональных предприятий. «Новая система — значимый шаг для решения кадрового вопроса в самых разных отраслях Прикамья. Растут не только цифры приема, но и количество выпускников, которые остаются работать и создавать семью в родном Пермском крае», — отметил Валерий Сухих.

Также одной из тем стратегической сессии стал комплексный подход к развитию территорий. О механизме КРТ депутатам краевого парламента рассказала глава минимущества Прикамья Лариса Ведерникова. По ее словам, сейчас в Пермском крае реализуются 18 проектов КРТ суммарной площадью более 168 га. КРТ нежилой и жилой застройки применяется, в том числе, для развития территорий, в которых присутствует значительная концентрация аварийного жилья, либо объекты строительства, подлежащие сносу или реконструкции.

Кроме того, КРТ может реализовываться по инициативе правообладателей. В этом случае происходит реновация территории правообладателями земельных участков. Они самостоятельно принимают решение о КРТ, совместно с местными администрациями и отраслевыми органами власти разрабатывается его наполнение.

Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что реализовать КРТ в муниципалитетах Прикамья в будущем помогут мастер-планы, которые создаются по поручению президента РФ для опорных город России. Напомним, к ним относятся населенные пункты, в которых идет ускоренное развитие инфраструктуры исходя из потребностей жителей. В Прикамье сегодняшний день такой документ разрабатывается для Березников, в планах — Соликамск.

#Политика#Законодательное собрание#Правительство
Подпишитесь
В Кудымкаре власти срывают тренировочный процесс пловцов из сборной Пермского края
Сегодня, 09:13
Почему дети так часто болеют? Отвечает главный внештатный детский лор Пермского края
Сегодня, 06:52
В центре Перми перекроют дорогу из-за съемок фильма о Романовых с Екатериной Гусевой
Сегодня, 09:08
Участник СВО стал директором школы в Закамске
Сегодня, 09:45
Харчевня «Длинный нос» возвращается после закрытия в пирамиде на Крисанова
Сегодня, 07:24
Власти Прикамья готовятся выкупить историческое здание поликлиники в Мотовилихе
Сегодня, 09:27