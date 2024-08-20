Власти Пермского края намерены выделить ещё 2 миллиарда на здравоохранение

Денежные средства пойдут на закупку вакцин и лекарств, включая медикаменты для больных гепатитом B и C. Также отмечается, что дополнительное финансирование будет направлено на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Это позволит увеличить количество исследований при помощи ПЭТ/КТ и проведение лучевой терапии в текущем году. «Средства также предусмотрены на выплаты молодым врачам и специалистам в рамках программы закрепления кадров», — сообщается на сайте Правительства Пермского края.