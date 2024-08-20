Власти Пермского края намерены выделить ещё 2 миллиарда на здравоохранение

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Власти Пермского края планируют выделить дополнительно 1,9 млрд рублей на отрасль здравоохранения — почти 980 млн в 2024 году и по 470 млн рублей в 2025 и 2026 годах. Поправки в бюджет региона внес 19 августа в краевое Заксобрание губернатор Дмитрий Махонин.
Денежные средства пойдут на закупку вакцин и лекарств, включая медикаменты для больных гепатитом B и C. Также отмечается, что дополнительное финансирование будет направлено на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Это позволит увеличить количество исследований при помощи ПЭТ/КТ и проведение лучевой терапии в текущем году. «Средства также предусмотрены на выплаты молодым врачам и специалистам в рамках программы закрепления кадров», — сообщается на сайте Правительства Пермского края.
Кроме того, согласно майским указам Президента РФ Владимира Путина, в 2024 году почти 3 млрд рублей предусмотрено на увеличение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы — воспитателям в детских садах, учителям, преподавателям техникумов и колледжей. В течение трех лет будет выделено 550 млн рублей на развитие региональной системы образования. Средства пойдут на закупку оборудования для новых школ.
Дополнительные средства будет выделены на краевое софинансирование федерального проекта «Приоритет 2030», допфинансирование на развитие Передовой инженерной школы в Пермском политехе. Возрастет и размер Резервного фонда для оказания поддержки участников спецоперации и членов их семей.
Глава Пермского края предложил депутатам краевого Заксобрания поддержать поправки в краевой бюджет на пленарном заседании в сентябре.