properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Власти Прикамья готовятся выкупить историческое здание поликлиники в Мотовилихе

Власти Прикамья готовятся выкупить историческое здание поликлиники в Мотовилихе

20 августа 2024, 09:27
Фото: properm.ru
Сейчас проводится оценка имущества.

Краевые власти готовят документы для выкупа исторического здания бывшей поликлиники на улице Лебедева, 11. Сейчас объект находится в частной собственности, пишет ИА «Текст» со ссылкой на краевое Минимущества.

Так, комплекс будет выкуплен у нынешних владельцев в собственность Пермского края. Сейчас проводятся мероприятия по оценке имущества.

Трехэтажное здание бывшей поликлиники по ул. Лебедева, 11 площадью порядка 5 тыс. кв. м. расположено на участке в 1,3 га. До 2011 года объект был в собственности Пермского края, а после власти продали его на аукционе Владимиру Понькину и Екатерине Никишиной. Однако в начале 2023 краевая госинспекция по охране объектов культурного наследия и Мотовилихинский суд изъяли объект ввиду его ненадлежащего содержания. Также в краевом бюджете запланировали порядка 631 млн рублей на ремонт поликлиники.

В этом году минэкономразвития Пермского края предложило проект по реконструкции поликлиники в гостиницу. «В здании бывшей поликлиники будет размещена гостиница, которая станет одним из объектов спортивного кластера», — сообщает министерство.

Читайте также:
В Прикамье жители Совы останутся пока без нормальной дороги до деревниВласти Пермского края намерены выделить ещё 2 миллиарда на здравоохранениеВ Госавтоинспекции Прикамья раскрыли подробности смертельного ДТП в Лямино
#Недвижимость#Суд#Пермский край#Бюджет#Ремонт#Аукцион#Поликлиника#Прикамье#Историческое здание#Минимущества
Подпишитесь
Почему дети так часто болеют? Отвечает главный внештатный детский лор Пермского края
Сегодня, 06:52
В Кудымкаре власти срывают тренировочный процесс пловцов из сборной Пермского края
Сегодня, 09:13
В центре Перми на один день перекроют дорогу из-за съемок фильма
Сегодня, 09:08
В результате атака ВСУ погибли 17 мирных жителей Курской области
Сегодня, 07:40
Харчевня «Длинный нос» возвращается после закрытия в пирамиде на Крисанова
Сегодня, 07:24
После теракта в «Крокусе» Пермский край столкнулся с нехваткой строителей
Сегодня, 07:26