Власти Прикамья готовятся выкупить историческое здание поликлиники в Мотовилихе

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Краевые власти готовят документы для выкупа исторического здания бывшей поликлиники на улице Лебедева, 11. Сейчас объект находится в частной собственности, пишет ИА «Текст» со ссылкой на краевое Минимущества.
Так, комплекс будет выкуплен у нынешних владельцев в собственность Пермского края. Сейчас проводятся мероприятия по оценке имущества.
Трехэтажное здание бывшей поликлиники по ул. Лебедева, 11 площадью порядка 5 тыс. кв. м. расположено на участке в 1,3 га. До 2011 года объект был в собственности Пермского края, а после власти продали его на аукционе Владимиру Понькину и Екатерине Никишиной. Однако в начале 2023 краевая госинспекция по охране объектов культурного наследия и Мотовилихинский суд изъяли объект ввиду его ненадлежащего содержания. Также в краевом бюджете запланировали порядка 631 млн рублей на ремонт поликлиники.
В этом году минэкономразвития Пермского края предложило проект по реконструкции поликлиники в гостиницу. «В здании бывшей поликлиники будет размещена гостиница, которая станет одним из объектов спортивного кластера», — сообщает министерство.