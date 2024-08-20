Власти Прикамья готовятся выкупить историческое здание поликлиники в Мотовилихе

Трехэтажное здание бывшей поликлиники по ул. Лебедева, 11 площадью порядка 5 тыс. кв. м. расположено на участке в 1,3 га. До 2011 года объект был в собственности Пермского края, а после власти продали его на аукционе Владимиру Понькину и Екатерине Никишиной. Однако в начале 2023 краевая госинспекция по охране объектов культурного наследия и Мотовилихинский суд изъяли объект ввиду его ненадлежащего содержания. Также в краевом бюджете запланировали порядка 631 млн рублей на ремонт поликлиники.