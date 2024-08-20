Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с погибшим ребенком под Чусовым

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
По факту ДТП в Лямино (Чусовской городской округ), где погиб 10-летний велосипедист, возбуждено уголовное дело. Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Следком возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Не исключено, что подтвердится факт, что водитель был нетрезв.
Напомним, авария произошла вчера, 19 августа, в поселке Лямино Чусовского городского округа. Примерно в 16:50 со стороны ул. Промышленная в сторону ул. Набережная ехал «ВАЗ 2107», за рулем которого был 54-летний мужчина. Около дома по ул. Калинина, 42 он сбил 10-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде по левой обочине проезжей части. Напомним, в сообществе во ВКонтакте «ЧП | ЧУСОВОЙ» пользователи отметили, что водитель автомобиля был пьян.