Wildberries стал брать с пермяков деньги за доставку товара

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Некоторые пункты выдачи Wildberries стали требовать с пермяков деньги за доставку товара. В компании информацию подтвердили и пояснили, с чем это связано.
Проблема возникла, например, в ПВЗ по ул. Лодыгина, 46/1. Покупательница пожаловалась, что при заказе товара за 367 руб. необходимо заплатить еще 200 — за самовывоз. При этом в соседний дом в пункт выдачи заказов можно было заказать товар бесплатно, сообщает URA.RU.
В пресс-службе Wildberries пояснили, что платная доставка вводится там, где ПВЗ перегружены. Эта мера временная — она помогает справиться с большим объемом заказов. Покупатель может бесплатно получить заказ в любом ближайшем пункте выдачи, который не отмечен на карте как перегруженный.