properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Wildberries стал брать с пермяков деньги за доставку товара

Wildberries стал брать с пермяков деньги за доставку товара

20 августа 2024, 05:42
Фото: 1MI
В компании информацию подтвердили и пояснили, с чем это связано.

Некоторые пункты выдачи Wildberries стали требовать с пермяков деньги за доставку товара. В компании информацию подтвердили и пояснили, с чем это связано.

Проблема возникла, например, в ПВЗ по ул. Лодыгина, 46/1. Покупательница пожаловалась, что при заказе товара за 367 руб. необходимо заплатить еще 200 — за самовывоз. При этом в соседний дом в пункт выдачи заказов можно было заказать товар бесплатно, сообщает URA.RU.

В пресс-службе Wildberries пояснили, что платная доставка вводится там, где ПВЗ перегружены. Эта мера временная — она помогает справиться с большим объемом заказов. Покупатель может бесплатно получить заказ в любом ближайшем пункте выдачи, который не отмечен на карте как перегруженный.

Читайте также:
КСП Перми рекомендует отклонить проект о внешнем облике фасадов в центре городаЖители Перми смогут выбрать название для новой остановки в Индустриальном районеРуководитель Пермского лесопожарного центра привлечен к ответственности
#Пермь#Доставка#Wildberries#Маркетплейс
Подпишитесь
Почему дети так часто болеют? Отвечает главный внештатный детский лор Пермского края
Сегодня, 06:52
В Кудымкаре власти срывают тренировочный процесс пловцов из сборной Пермского края
Сегодня, 09:13
В центре Перми на один день перекроют дорогу из-за съемок фильма
Сегодня, 09:08
В результате атака ВСУ погибли 17 мирных жителей Курской области
Сегодня, 07:40
Харчевня «Длинный нос» возвращается после закрытия в пирамиде на Крисанова
Сегодня, 07:24
После теракта в «Крокусе» Пермский край столкнулся с нехваткой строителей
Сегодня, 07:26