Wildberries стал брать с пермяков деньги за доставку товара

Проблема возникла, например, в ПВЗ по ул. Лодыгина, 46/1. Покупательница пожаловалась, что при заказе товара за 367 руб. необходимо заплатить еще 200 — за самовывоз. При этом в соседний дом в пункт выдачи заказов можно было заказать товар бесплатно, сообщает URA.RU.