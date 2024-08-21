БК «ПАРМА» разгромил сборную Колумбии

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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«ПАРМА» разгромила сборную Колумбии со счетом 155:53 (41:2, 40:22, 34:13, 40:16). Матч проводился в рамках международного баскетбольного турнира Fonbet Кубок Дружбы, который проходит в Перми с 21 по 25 августа.
В итоге Александр Шашков набрал 27 очков, Самсон Руженцев — 26 и 19-летний защитник Иван Егоров — 25. А сразу семь игроков в составе «ПАРМЫ» набрали более 10 очков.
В 19:00 на паркете «Молота» сойдутся сборные Венесуэлы и России.