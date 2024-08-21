Что происходит с авторынком в России накануне повышения утильсбора?

Дополнительные 255,6 тыс. рублей просто так отдавать никто не хочет. Но ведь машины сейчас мало кто покупает за наличные. Новое авто и кредит — неразлучные спутники. Тем более что с кредитом можно получить скидку, а многие автопроизводители предлагают свои субсидируемые кредитные программы, то есть оплату части процентов берут на себя.