Что происходит с авторынком в России накануне повышения утильсбора?

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Народ скупает все машины, которые сегодня есть на рынке. Грядет повышение утильсбора, и это вынудило людей бежать в салоны и брать автокредиты. Наши коллеги из «Новых известий» разобрались, так ли страшен утильсбор и кого затронет его увеличение.
Статистика продаж новых машин впечатляет: в июле 2024 года, по данным агентства «АВТОСТАТ», был продан 136 221 новый автомобиль. Это на 42,4% больше, чем в июле 2023-го, и на 9,5% больше, чем в июне 2024 года.
Зачем народ скупает новые машины
Всего за семь месяцев 2024 года продали 855 561 автомобиль, что на 72% больше прошлогодних показателей. Такими темпами страна может выйти на 1,5 млн новых машин в год.
С досанкционными временами сравнивать смысла нет — в 2012 году было продано почти 3 млн новых машин. Но 1,5 млн автомобилей — это нормальный уровень эпохи после 2014 года. В 2016-м, например, было продано 1,32 млн машин, а в благополучном 2019-м — 1,76 млн.
При этом за январь — июль 2024 года россияне потратили на покупку новых машин 2,53 трлн рублей. Выходит, что средняя стоимость нового авто — 2,96 млн рублей! В 2019-м, не говоря уже о 2016-м, за эти деньги можно было взять настоящий бизнес-класс, а теперь это просто средняя стоимость.
Поддержание старой машины в исправном состоянии — удовольствие не из приятных и уж точно не из дешевых. Поэтому выбор простой: или купить машину сейчас, или немного подождать и попасть на увеличенный утильсбор.
Дополнительные 255,6 тыс. рублей утильсбора на самые популярные машины плюс дополнительные издержки на оплату и привоз авто из Китая могут повысить цены на некоторые модели на 25%.
Как утильсбор скажется на стоимости автомобилей
Дополнительные 255,6 тыс. рублей просто так отдавать никто не хочет. Но ведь машины сейчас мало кто покупает за наличные. Новое авто и кредит — неразлучные спутники. Тем более что с кредитом можно получить скидку, а многие автопроизводители предлагают свои субсидируемые кредитные программы, то есть оплату части процентов берут на себя.
В итоге в июле 2024 года рынок автокредитования установил абсолютный рекорд: по данным Объединенного кредитного бюро, в июле россияне получили 133 тыс. автокредитов почти на 200 млрд рублей — это на 57% больше, чем в июле 2023-го.
Посчитаем, как изменятся первоначальный взнос и ежемесячные платежи после повышения утильсбора. Для примера возьмем Haval Jolion. Именно эта модель стала рекордсменом по объемам выручки за июль 2024 года. Покупатели потратили на эти машины 19,6 млрд рублей.
Даже Lada Granta собрала меньше денег — 19,2 млрд рублей, а Lada Vesta лишь замыкает пятерку самых кассовых машин с выручкой в 15,5 млрд рублей.
Если верить рекламе, то такой Haval можно купить менее чем за 2 млн рублей, но фактически средняя стоимость в июле составила 2,36 млн рублей. Средний срок автокредита в России — 5,5 года (66 месяцев). Haval на подобный срок (ближе всего к среднему значению в программе автопроизводителя кредит на 60 месяцев) предлагает ставку 23,5% годовых и первоначальный взнос от 10%.
Как правило, новые машины покупают после продажи старых, поэтому для расчета возьмем средний для России размер займа в 1,48 млн рублей (первоначальный взнос на такую машину составит 880 тыс. рублей).
В этом случае ежемесячный платеж будет 42 148,15 рубля, а переплата — 1 048 889 рублей.
Если же в тело кредита отнести еще и прибавку утильсбора, тогда занять придется 1,735 млн рублей. Ежемесячный платеж вырастет на 7,3 тыс. рублей, до 49 410,16 рубля, а вот переплата составит 1 229 609,6 рубля.
Если же есть возможность сразу внести хотя бы 60% стоимости машины, то условия становятся сильно лучше. Если кредит оформляется на год, то можно рассчитывать на ставку в 0,01%, а к 5 годам она вырастает до 17,2%.
Сейчас 60% от стоимости машины — это 1,416 млн рублей. В кредит надо взять 944 тыс. рублей. Ежемесячный платеж составит 23 562,47 рубля, а переплата — 469 748,2 рубля.
После повышения утильсбора 60% — это уже 1,569 млн рублей. Лишние 153 тыс. рублей надо выложить сразу. Ежемесячный платеж вырастет на 2,6 тыс. рублей — до 26 108,41 рубля, переплата составит 520 504,6 рубля.
Если не смотреть на переплату, то лишние 2,6 тыс. рублей или даже 7,3 тыс. рублей в месяц вряд ли остановят покупателей машин за несколько миллионов рублей. Народ смирится и продолжит покупать.
Как изменится авторынок после повышения утильсбора
Автомобили после повышения утилизационного сбора люди продолжат приобретать, но рынок не будет прежним.
Во-первых, сейчас народ скупает машины в ожидании худшего, но такими темпами скоро произойдет насыщение. Платежеспособный спрос ограничен, к тому же из-за повышения ключевой ставки больше нет заманчивых предложений по автокредитам под 5–6% годовых. Теперь с 10% у Haval все только начинается.
Очень похоже на ситуацию с продажей квартир в новостройках: в июне перед отменой льготной ипотеки с господдержкой спрос вырос на 24%, а в июле в городах-миллионниках рухнул в 2-3 раза.
Во-вторых, в выигрышном положении оказываются лидеры рынка, которые предлагают собственные субсидированные кредитные программы. Относительно низкие ставки позволяют сделать прибавку в платежах практически незаметной.
Небольшие автосалоны, которые специализируются на параллельном импорте, до сих пор позволяют сэкономить на покупке машины. Например, совсем недавно на российский рынок вышел новый седан Geely Preface. Цены у официальных дилеров начинаются от 2,94 млн рублей, а у частников, привозящих машину из Китая, — от 2,68 млн рублей.
Но после повышения утильсбора параллельные машины сразу потеряют свою привлекательность, ведь надбавку в цене нельзя размазать во времени кредитом с приемлемой ставкой.
Если за Geely Preface внести сразу хотя бы 1,5 млн рублей, то можно рассчитывать на ставку 4,5–15,5% годовых в зависимости от срока кредитования.
У утильсбора есть не только прямое, но и косвенное влияние. Платить придется больше, но от этого никуда не деться. Почти никуда. Все еще остается лазейка — привоз подержанного автомобиля в возрасте 3-5 лет в частном порядке для личного пользования. Исследование издания показало, что одну из самых выгодных покупок можно сделать в Южной Корее. Хотя уже начали везти и подержанные машины из Китая.