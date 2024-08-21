Экс-депутат пермского Заксобрания останется в колонии

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В Соликамском суде 21 августа состоялось слушание по ходатайству бывшего депутата краевого ЗС Александра Телепнева. Он просил суд заменить реальный срок на принудительные работы, однако адвокат осужденного во время заседания отозвал ходатайство и производство по материалу прекратили, сообщает портал «В курсе.ру».
Материалы дела были переданы в производство 25 июля. Рассматривал ходатайство судья Денис Нилогов.
В марте Соликамский городской суд уже смягчил наказание бывшему депутату Александру Телепневу. Виновный ходатайствовал об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору. Экс-депутата перевели из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение.
Телепнева отправили в колонию строгого режима за дебош, который он устроил в пермском баре «Наташа». Экс-депутат вел себя агрессивно, ругался матом. Ему сделал замечание один из сотрудников. В ответ Телепнев кинул стеклянный бокал в сторону стойки, позже бросил ведро для льда и стул. Инцидент произошел в апреле 2022 года, в марте 2023 года его приговорили к четырем годам колонии строгого режима.
Это не первый срок для Телепнева. В 2018 году он избил музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в ночном клубе за отказ сделать повторное селфи. За это преступление его отправили в колонию-поселение на два года.