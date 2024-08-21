Экс-депутат пермского Заксобрания останется в колонии

Телепнева отправили в колонию строгого режима за дебош, который он устроил в пермском баре «Наташа». Экс-депутат вел себя агрессивно, ругался матом. Ему сделал замечание один из сотрудников. В ответ Телепнев кинул стеклянный бокал в сторону стойки, позже бросил ведро для льда и стул. Инцидент произошел в апреле 2022 года, в марте 2023 года его приговорили к четырем годам колонии строгого режима.