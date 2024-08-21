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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Дмитрий Тришкин стал ответственным за медицину на Курском направлении

Экс-глава минздрава Прикамья стал ответственным за медицину на Курском направлении

21 августа 2024, 12:04
Фото: Минобороны РФ

Дмитрий Тришкин стал ответственным за медицину на Курском направлении

Дмитрий Тришкин сейчас занимает должность начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ.

Начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин назначен ответственным за медицинское обеспечение в координационном совете по военной безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей. Такое распоряжение издало Минобороны РФ, сообщает «Коммерсант».

Дмитрий Тришкин родился в 1973 году в Перми. Окончил Пермскую государственную медицинскую академию и Пермский государственный технический университет. Работал главным хирургом Пермской областной клинической больницы, в 2006–2008 годах — главным врачом городской клинической больницы №4 в Перми. С 2009 по 2012 год возглавлял министерство здравоохранения Пермского края. С 2012 года — министр здравоохранения Московской области, с 2013-го — на руководящих постах в военно-медицинском управлении Министерства обороны РФ.

Дмитрий Тришкин был уволен с поста министра здравоохранения Московской области, как поясняла в 2013 году газета «Известия», в связи со срывами поставок лекарств для льготников.

Первый сбой с поставками лекарств произошел в июне 2012 года, сразу после прихода Тришкина. Причина сбоев заключалась в задержках в проведении аукционов. Чтобы исправить допущенные ошибки, министр поручил внедрить электронную схему выдачи лекарств, которая заработала с 1 января 2013 года, но сразу же дала сбой. В результате подмосковные льготники остались без лекарств, ведь бумажных рецептов у них больше нет.

#Военная операция на Украине#Сво#Минздрав
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