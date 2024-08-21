Экс-глава минздрава Прикамья стал ответственным за медицину на Курском направлении

Первый сбой с поставками лекарств произошел в июне 2012 года, сразу после прихода Тришкина. Причина сбоев заключалась в задержках в проведении аукционов. Чтобы исправить допущенные ошибки, министр поручил внедрить электронную схему выдачи лекарств, которая заработала с 1 января 2013 года, но сразу же дала сбой. В результате подмосковные льготники остались без лекарств, ведь бумажных рецептов у них больше нет.