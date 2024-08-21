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Пермский инвалид-колясочник через суд требует ремонта тротуаров

Инвалид-колясочник через суд добивается ремонта тротуаров в Мотовилихе

21 августа 2024, 15:54
Фото: 1MI

Пермский инвалид-колясочник через суд требует ремонта тротуаров

Как показала экспертиза, тротуар на трех улицах Мотовилихи не пригоден для коляски.

Прокуратура Мотовилихинского района Перми по обращению гражданина, являющегося инвалидом-колясочником, провела проверку соблюдения требований законодательства о социальной защите инвалидов. Выявлены нарушения в содержании тротуаров в районе, сообщают в прокуратуре.

С привлечением специалистов Автономной некоммерческой организации «Ресурсно-информационный центр „Доступная среда“» проведено обследование улично-дорожной сети на предмет их соответствия требованиям доступности для маломобильных категорий граждан.

Установлено, что единственный тротуар, расположенный по улицам 1905 года, Висимской, Восстания г. Перми, не соответствует нормативным требованиям, на нем имеются многочисленные ямы и выбоины, перепады высот, бордюры не оборудованы безопасными съездами.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с иском об обязании Департамента дорог и благоустройства администрации Перми устранить выявленные нарушения. Ленинский районный суд Перми требования прокурора удовлетворил. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.

В июле прокуратура Еловского района проверила соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в Еловском психоневрологическом интернате — филиале государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

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#Общество#Суд#Пермская езда#Пермь#Прокуратура#Инвалиды#Люди с инвалидностью
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