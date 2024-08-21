Инвалид-колясочник через суд добивается ремонта тротуаров в Мотовилихе

Установлено, что единственный тротуар, расположенный по улицам 1905 года, Висимской, Восстания г. Перми, не соответствует нормативным требованиям, на нем имеются многочисленные ямы и выбоины, перепады высот, бордюры не оборудованы безопасными съездами.