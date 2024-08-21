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Updated Сегодня, 15:27

Кардиолог Маршинцева выявила главную причину сердечного приступа

21 августа 2024, 15:27
Причинами сердечного приступа могут быть холестериновые бляшки в кровеносных сосудах, стресс, повышенное давление и диабет. Об этом сообщила врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

«Когда говорим о сердечном приступе, имеем в виду ишемическое заболевание сердца, приступ, который позднее может перерасти в инфаркт миокарда. Основная причина — это атеросклеротические отложения, присутствующие в кровеносных сосудах», — приводит слова эксперта 360.ru.

Также врач отметила, что спазмы сосудов могут вызвать напряжение и эмоциональные переживания, чаще всего это происходит у женщин. Есть также высокий процент генетически обусловленных причин. Необходимо выполнить стентирование в течение 12 часов после сердечного приступа, предостерегла Маршинцева.

#Алина Ибрагимова
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