Кардиолог Маршинцева выявила главную причину сердечного приступа

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
«Когда говорим о сердечном приступе, имеем в виду ишемическое заболевание сердца, приступ, который позднее может перерасти в инфаркт миокарда. Основная причина — это атеросклеротические отложения, присутствующие в кровеносных сосудах», — приводит слова эксперта 360.ru.
Также врач отметила, что спазмы сосудов могут вызвать напряжение и эмоциональные переживания, чаще всего это происходит у женщин. Есть также высокий процент генетически обусловленных причин. Необходимо выполнить стентирование в течение 12 часов после сердечного приступа, предостерегла Маршинцева.