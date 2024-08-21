Кардиолог Маршинцева выявила главную причину сердечного приступа

Также врач отметила, что спазмы сосудов могут вызвать напряжение и эмоциональные переживания, чаще всего это происходит у женщин. Есть также высокий процент генетически обусловленных причин. Необходимо выполнить стентирование в течение 12 часов после сердечного приступа, предостерегла Маршинцева.