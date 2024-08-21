Красные в городе. Пермяки заметили на улицах революционные лозунги

Сегодня в краевой столице с 06:00 до 23:00 перекрыто движение по ул. Сибирской — от ул. Петропавловской до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Монастырской из-за съемок фильма о «Романовы: преданность и предательство». Место съемок посетил фотокорреспондент Properm.ru.