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В Перми проходят съемки фильма про Романовых с Екатериной Гусевой в главной роли

Красные в городе. Пермяки заметили на улицах революционные лозунги

21 августа 2024, 07:59
Фото: properm.ru

В Перми проходят съемки фильма про Романовых с Екатериной Гусевой в главной роли

Центр Перми временно перекрыт.

Сегодня в краевой столице с 06:00 до 23:00 перекрыто движение по ул. Сибирской — от ул. Петропавловской до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Монастырской из-за съемок фильма о «Романовы: преданность и предательство». Место съемок посетил фотокорреспондент Properm.ru.

Съемки фильма проходят в самом центре города на ул. Монастырской напротив гостиницы "Королевские номера"Съемки фильма проходят в самом центре города на ул. Монастырской напротив гостиницы "Королевские номера"
На кадрах видны актеры в военной форме XX века На кадрах видны актеры в военной форме XX века
В картине активно задействуются лошади и телеги, которые передают антураж XIX векаВ картине активно задействуются лошади и телеги, которые передают антураж XIX века
Вдалеке видны актеры, одетые в военную форму императорской армииВдалеке видны актеры, одетые в военную форму императорской армии
Съемки фильма проходят в самом центре города на ул. Монастырской напротив гостиницы "Королевские номера"
Фото: Ольга Седурина

Сюжет фильма о царской семье основан на одноименной книге Сергея Козлова. В краевой столице снимают эпизоды с братом последнего российского императора Михаилом Романовым, а также его женой Натальей Брасовой.

Роль Николая II сыграет Виталий Кищенко, Михаила Романова — Иван Колесников, Александры Федоровны — Ксения Кутепова, Наталья Брасова — Екатерина Гусева, а Григория Распутина — Дмитрий Дюжев. Антон Батырев предстанет в образе ротмистра Орлова.

Центр города перекопан.Центр города перекопан.
Рядом с детской библиотекой им. Л.И. Кузьмина гуляют кони.Рядом с детской библиотекой им. Л.И. Кузьмина гуляют кони.
Центр города перекопан.
Фото: Ольга Седурина / properm.ru
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#Пермь#Фильм#История#Съемки#Съемки фильма#Романовы
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