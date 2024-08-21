Красные в городе. Пермяки заметили на улицах революционные лозунги

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Сегодня в краевой столице с 06:00 до 23:00 перекрыто движение по ул. Сибирской — от ул. Петропавловской до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Монастырской из-за съемок фильма о «Романовы: преданность и предательство». Место съемок посетил фотокорреспондент Properm.ru.
Сюжет фильма о царской семье основан на одноименной книге Сергея Козлова. В краевой столице снимают эпизоды с братом последнего российского императора Михаилом Романовым, а также его женой Натальей Брасовой.
Роль Николая II сыграет Виталий Кищенко, Михаила Романова — Иван Колесников, Александры Федоровны — Ксения Кутепова, Наталья Брасова — Екатерина Гусева, а Григория Распутина — Дмитрий Дюжев. Антон Батырев предстанет в образе ротмистра Орлова.