Медики сообщили об остром дефиците акушеров-гинекологов и неонатологов в России

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
На данный момент нужны 3663 акушера-гинеколога для работы в поликлиниках и 1734 неонатолога. С учетом акушерок имеется от 8,5 до 11,5 тысячи вакансий, пишет 360.ru.
В ходе конференции НМП отметили, что хотя все бюджетные места для клинической ординатуры заполнены, от 15% до 35% выпускников не соблюдают свои обязательства по контрактам после окончания учебы. Увеличение штрафов не решит проблему; для исправления ситуации необходима активная работа на местах.