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Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Медики сообщили об остром дефиците акушеров-гинекологов и неонатологов в России

21 августа 2024, 16:30
В России наблюдается нехватка акушеров-гинекологов и неонатологов. По данным Национальной медицинской палаты (НМП), в государственных медицинских учреждениях требуются 5,3 тысячи таких специалистов.

На данный момент нужны 3663 акушера-гинеколога для работы в поликлиниках и 1734 неонатолога. С учетом акушерок имеется от 8,5 до 11,5 тысячи вакансий, пишет 360.ru.

В ходе конференции НМП отметили, что хотя все бюджетные места для клинической ординатуры заполнены, от 15% до 35% выпускников не соблюдают свои обязательства по контрактам после окончания учебы. Увеличение штрафов не решит проблему; для исправления ситуации необходима активная работа на местах.

#Алина Ибрагимова
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