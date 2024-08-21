Медики сообщили об остром дефиците акушеров-гинекологов и неонатологов в России

В ходе конференции НМП отметили, что хотя все бюджетные места для клинической ординатуры заполнены, от 15% до 35% выпускников не соблюдают свои обязательства по контрактам после окончания учебы. Увеличение штрафов не решит проблему; для исправления ситуации необходима активная работа на местах.