Минобрнауки России утвердило Игоря Германова в должности ректора ПГНИУ

Бывший ректор вуза Дмитрий Красильников являлся фигурантом уголовного дела. В феврале стало известно, что прекращено уголовное преследование бывшего ректора Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрия Красильникова и его подчиненных по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Теперь дело расследуется Следственным комитетом по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Дело была возбуждено после того, как 20 сентября 2021 года во время нападения Тимура Бекмансурова на людей на территории кампуса не сработало оповещение об опасности. Следствие выяснило, что система была закуплена в 2019 году, но смонтирована с нарушениями и фактически не работала.