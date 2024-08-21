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Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

На мостовом переходе через Каму установлено 17 опор из 64 запланированных

Мостовой переход через Каму в Перми строится с опережением графика на полгода

21 августа 2024, 14:10
Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

На мостовом переходе через Каму установлено 17 опор из 64 запланированных

Сейчас подрядчик выполнил объем работ на конец года.

Строительство мостового перехода через Каму в двух километрах ниже плотины КамГЭС в Перми идет с опережением графика. На сегодняшний день выполнен объем работ, который предусматривался к концу года, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Общая длина мостового перехода через Каму с эстакадными подходами к нему составит 2862 м. Установлено две из 13 опор в русловой части.

Для будущей эстакады на правом берегу Камы установлено уже 11 опор из 21, на левом — 4 опоры из 30. Правобережная эстакада возводится с пересечением реки Гайвы (притока Камы) и улицы Новогайвинской, левобережная — с пересечением улицы Соликамской и железнодорожных подъездных путей промышленных предприятий.

Строительство ведется с технологического моста, который специально монтируется для возведения основного сооружения.

Мост является частью проекта Северного железнодорожного обхода Перми, который позволит организовать пропуск поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС.

Завершить все работы планируется в 2028 году. Реализация проекта позволит обеспечить пропуск прогнозируемого объема грузов с промышленных предприятий Березниковско-Соликамского узла на Транссиб и оптимизировать перевозочный процесс.

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#Экономика#Пермь#Строительство#Мост#Третий мост
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