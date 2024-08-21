Мостовой переход через Каму в Перми строится с опережением графика на полгода

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Строительство мостового перехода через Каму в двух километрах ниже плотины КамГЭС в Перми идет с опережением графика. На сегодняшний день выполнен объем работ, который предусматривался к концу года, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
Общая длина мостового перехода через Каму с эстакадными подходами к нему составит 2862 м. Установлено две из 13 опор в русловой части.
Для будущей эстакады на правом берегу Камы установлено уже 11 опор из 21, на левом — 4 опоры из 30. Правобережная эстакада возводится с пересечением реки Гайвы (притока Камы) и улицы Новогайвинской, левобережная — с пересечением улицы Соликамской и железнодорожных подъездных путей промышленных предприятий.
Строительство ведется с технологического моста, который специально монтируется для возведения основного сооружения.
Мост является частью проекта Северного железнодорожного обхода Перми, который позволит организовать пропуск поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС.
Завершить все работы планируется в 2028 году. Реализация проекта позволит обеспечить пропуск прогнозируемого объема грузов с промышленных предприятий Березниковско-Соликамского узла на Транссиб и оптимизировать перевозочный процесс.