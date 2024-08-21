Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
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Updated Сегодня, 11:37
Открытие Пермского музея авиации переносится на следующий год. В настоящий момент у входа в музей установлены шумоподавляющие щиты, мешающие проезду и не дающие ему выйти в стадию реконструкции, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на директора музея Сергея Павлова. Предполагалось, что учреждение отработает последние теплые месяцы в этом году, если щиты уберут.
«К сожалению, в этом году уже не успеваем открыться. Сейчас ждем ответа от Управления автомобильных дорог, и там будет видно, насколько ситуация сдвинулась. Если уберут щиты, планируем открыться в следующий сезон», — сказал Павлов.
Руководство музея находится в процессе переговоров с инвесторами и прорабатывает варианты привлечения инвестиций с Агентством инвестиционного развития. Помимо этого, музей обнародовал проект реконструкции на 2025–2026 годы.
Закрыт музей был летом 2023 года. В начале 2022 года глава учреждения презентовал проект реконструкции, в рамках которой было строительство с закрытым выставочным залом, офисом и кафе. Это решение позволило бы музею работать весь год и зарабатывать, но музей не нашел инвестиций, поэтому было принято решение закрыть его.