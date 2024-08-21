Открытие Пермского музея авиации переносится на следующий год

Закрыт музей был летом 2023 года. В начале 2022 года глава учреждения презентовал проект реконструкции, в рамках которой было строительство с закрытым выставочным залом, офисом и кафе. Это решение позволило бы музею работать весь год и зарабатывать, но музей не нашел инвестиций, поэтому было принято решение закрыть его.