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Published Сегодня, 13:27

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Updated Сегодня, 13:29

Онлайн-сервис Miro из Перми продолжит работу с владельцами бесплатных досок

Пермская компания Miro продолжит обслуживать российских пользователей

21 августа 2024, 13:27
Фото: Miro

Онлайн-сервис Miro из Перми продолжит работу с владельцами бесплатных досок

Компания прекращала свою работу из-за санкций США и ЕС.
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Пермь 36

Компания Miro из Перми продолжит предоставлять свои услуги пользователям бесплатных аккаунтов из России и Беларуси. Такое сообщение прислали всем владельцам досок на платформе, пишет «РБК-Пермь».

На прошлой неделе компания сообщила о том, что из-за ввода санкций США и ЕС, она больше не сможет работать в России и Беларуси после 12 сентября. Однако после консультаций специалистов в области международной торговли, представители поняли, что рисков для бесплатных пользователей онлайн-доски нет. Поэтому они планируют сохранить доступ к Miro.

Проект онлайн-доски Miro запустили в 2011 году для облегчения совместной работы сотрудников. Компанию основали пермяки Андрей Хусид и Олег Шардин. Изначально она называлась RealTimeBoard.

В марте 2022 года сервис заявил о закрытии пермского филиала и прекратил свои продажи в России и Белоруссии.

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#Санкции сша#Пермь 36#Санкции ЕС#IT-компании#Онлайн-сервис#Компания#Miro
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