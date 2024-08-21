Пермская компания Miro продолжит обслуживать российских пользователей

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Компания Miro из Перми продолжит предоставлять свои услуги пользователям бесплатных аккаунтов из России и Беларуси. Такое сообщение прислали всем владельцам досок на платформе, пишет «РБК-Пермь».
На прошлой неделе компания сообщила о том, что из-за ввода санкций США и ЕС, она больше не сможет работать в России и Беларуси после 12 сентября. Однако после консультаций специалистов в области международной торговли, представители поняли, что рисков для бесплатных пользователей онлайн-доски нет. Поэтому они планируют сохранить доступ к Miro.
Проект онлайн-доски Miro запустили в 2011 году для облегчения совместной работы сотрудников. Компанию основали пермяки Андрей Хусид и Олег Шардин. Изначально она называлась RealTimeBoard.
В марте 2022 года сервис заявил о закрытии пермского филиала и прекратил свои продажи в России и Белоруссии.