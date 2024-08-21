Пермская компания Miro продолжит обслуживать российских пользователей

На прошлой неделе компания сообщила о том, что из-за ввода санкций США и ЕС, она больше не сможет работать в России и Беларуси после 12 сентября. Однако после консультаций специалистов в области международной торговли, представители поняли, что рисков для бесплатных пользователей онлайн-доски нет. Поэтому они планируют сохранить доступ к Miro.