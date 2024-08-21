Пермские «Универсам» и ТРК «Семья» достались компании из ОАЭ

В группе «ЭКС» подтвердили информацию о сделке, но не раскрыли имя нового бенефициара. Также было отмечено, что руководство холдинга и отношения с арендаторами останутся неизменными. Представители группы добавили, что новый собственник, будучи резидентом ОАЭ, эффективно организует процессы и обеспечит надёжное управление объектами.