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В Перми ТЦ «Универсам» и ТРК «Семья» перешли к компании из ОАЭ

Пермские «Универсам» и ТРК «Семья» достались компании из ОАЭ

21 августа 2024, 05:49
Фото: properm.ru

В Перми ТЦ «Универсам» и ТРК «Семья» перешли к компании из ОАЭ

Объекты перешли новому собственнику 19 августа.

Торговые комплексы группы «ЭКС» в Перми и УФе сменили собственника. С 19 августа они находятся во владении компании Adreco Nolding Limited из ОАЭ, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». Ранее объекты были в руках швейцарской компании Norpexal, принадлежавшей бывшему главе Пермского края Олегу Чиркунову.

В группе «ЭКС» подтвердили информацию о сделке, но не раскрыли имя нового бенефициара. Также было отмечено, что руководство холдинга и отношения с арендаторами останутся неизменными. Представители группы добавили, что новый собственник, будучи резидентом ОАЭ, эффективно организует процессы и обеспечит надёжное управление объектами.

Швейцарская компания Norpexal вышла из числа учредителей пермских фирм «Э.К.С.-Интернешнл», «Универсам-Инвест» и «Либор ТРК», которые контролируют три крупных объекта недвижимости: в Перми ТРК «Семья» и ТЦ «Универсам», в Уфе ТРК «Уфа».

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#Недвижимость#Пермь#Олег чиркунов#Оаэ#Экс#Швейцария#Уфа#Торговые комплексы#Adreco Nolding Limited#Norpexal
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