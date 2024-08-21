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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Пермский край посетил актер сериалов «Батя» и «Патриот» Дмитрий Журавлев

Актер и комик Дмитрий Журавлев восхитился красотой Добрянки

21 августа 2024, 11:49
Фото: Google Maps/Подслушано в Добрянке Вконтакте

Пермский край посетил актер сериалов «Батя» и «Патриот» Дмитрий Журавлев

Свою цель визита он пока не раскрыл.

Актёр сериалов «Патриот», «Батя», комик Дмитрий Журавлев посетил город Добрянка в Пермском крае. Пост он опубликовал в своем telegram-канале.

«Всем привет я в Добрянке. Добрянка, ничего себе ты красивая, даже не ожидал, что тут такая красотища!» — поделился своими впечатлениями актер.

Зачем актер приехал в Пермский край, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что два пермяка сыграли главные роли в фантастическом сериале про подростков в космосе. Актеры Владимир Сарапульцев из Кунгура и Денис Косиков из Березников по сюжету сыграли роли двух школьников, спасающих планету Земля в космосе.

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