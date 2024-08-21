Актер и комик Дмитрий Журавлев восхитился красотой Добрянки

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Актёр сериалов «Патриот», «Батя», комик Дмитрий Журавлев посетил город Добрянка в Пермском крае. Пост он опубликовал в своем telegram-канале.
«Всем привет я в Добрянке. Добрянка, ничего себе ты красивая, даже не ожидал, что тут такая красотища!» — поделился своими впечатлениями актер.
Зачем актер приехал в Пермский край, пока неизвестно.
Ранее стало известно, что два пермяка сыграли главные роли в фантастическом сериале про подростков в космосе. Актеры Владимир Сарапульцев из Кунгура и Денис Косиков из Березников по сюжету сыграли роли двух школьников, спасающих планету Земля в космосе.