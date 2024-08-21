Актер и комик Дмитрий Журавлев восхитился красотой Добрянки

Ранее стало известно, что два пермяка сыграли главные роли в фантастическом сериале про подростков в космосе. Актеры Владимир Сарапульцев из Кунгура и Денис Косиков из Березников по сюжету сыграли роли двух школьников, спасающих планету Земля в космосе.