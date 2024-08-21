Пермский совет ректоров предложил подходы к улучшению мер поддержки образования

В свою очередь, Павел Волегов, и. о. проректора по приоритетным проектам Пермского Политеха, руководитель экспертной группы рассказал про новые подходы, которые внедряются в систему мер поддержки высшего образования Прикамья. Как отмечает эксперт, сегодня они должны соответствовать двум основным целям — обеспечению суверенитета РФ за счет передачи передовых технологий и роста выпуска технологической продукции, а также развить кадровую и трудовую базы для высокотехнологичных отраслей краевой экономики.