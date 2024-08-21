Пермский совет ректоров предложил подходы к улучшению мер поддержки образования

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Вчера, 20 августа, в ходе заседания Совета ректоров, губернатору Пермского края представили новые подходы к модернизации краевых мер поддержки науки и высшего образования в соответствие с целями Стратегии научно-технологического развития России и Пермского края. Глава региона отметил, что основная задача — объединить нынешние меры поддержки и программу научно-технологического развития края.
«В частности, необходимо развивать научные коллективы будущего межвузовского кампуса, который строится по нацпроекту Наука и университеты. Важно уделить внимание индивидуальной поддержке студентов, аспирантов и ученых края», — добавил Дмитрий Махонин.
Председатель Совета ректоров вузов Пермского края, ректор Пермского педагогического университета Константин Егоров отметил, что сейчас меры поддержки носят системный характер, а также направлены на развитие научных исследований и выплату стипендий для студентов и аспирантов вузов, а также ученых.
«В Пермском крае отмечается наибольший объем финансирования, который тратится на развитие науки и привлечение кадров в сектор высшего образования, исследований и разработок. Однако программа НТР все же вносит свои коррективы и требует внедрить имеющиеся меры поддержки уже на новом этапе развития», — подчеркнул Константин Егоров.
В свою очередь, Павел Волегов, и. о. проректора по приоритетным проектам Пермского Политеха, руководитель экспертной группы рассказал про новые подходы, которые внедряются в систему мер поддержки высшего образования Прикамья. Как отмечает эксперт, сегодня они должны соответствовать двум основным целям — обеспечению суверенитета РФ за счет передачи передовых технологий и роста выпуска технологической продукции, а также развить кадровую и трудовую базы для высокотехнологичных отраслей краевой экономики.
Также эксперт отметил, что важно поддержать сетевые образовательные межвузовские программы «Будущее Пармы». Пять направлений программы кампуса идентичны отраслям экономики Пермского края.
Более того, эксперты отметили, что необходимо создать молодежные проектно-конструкторские бюро, которые решат проблему с практическим обучением и трудоустройством студентов. Следующим предложением стало формирование новых научных школ — власти хотят выделить гранты для молодых ученых со всего региона.
Также на ближайшем пленарном заседании краевого Заксборания депутаты рассмотрят законопроект об увеличении выплат докторам наук с 20 до 30 тыс. рублей, а также будет внесен проект об увеличении размера губернаторских стипендий для студентов-высокобалльников.
В поправках к краевому бюджету выделили дополнительные средства на региональное софинансирование программ развития Передовых инженерных школ (ПИШ) и «Приоритет-2030». Отмечается, что региональные меры поддержки для Пермского Политеха как участника программ запланированы с 2024 года. Отметим, что Пермскому классическому университету (ПГНИУ) и Пермскому Политеху поручили подготовить заявки и создать на базе вуза Передовые инженерные школы. А Пермскому педагогическому и ПГНИУ также поручили заявиться на конкурс «Приоритет-2030».