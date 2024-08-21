Пермский зоопарк опубликовал видео с котятами снежного барса. Милота зашкаливает

Posted 21 августа 2024, 10:34
Published 21 августа 2024, 10:34
Modified 21 августа 2024, 10:36
Updated 21 августа 2024, 10:36
Пермский зоопарк опубликовал видео о кошачьей заботе самки снежного барса по имени Аксу о своих котятах. Барсиха внимательно следит за своими малышами и не отпускает их от себя надолго. Хотя и приучает юных хищников к самостоятельности, сообщили сотрудники учреждения во Вконтакте.
Маленькие барсята не отстают от матери до полутора лет, даже когда они сами представляют из себя больших и грозных хищников. Но в воспитании участвует только самка барса, поскольку большие кошки ведут одиночный образ жизни.
Ранее пермяки выбрали имя для котенка снежного барса. Малыша назвали Юнгур, в честь реки в Сайлюгемском заповеднике в республике Алтай.