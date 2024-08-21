Пермский зоопарк опубликовал видео с котятами снежного барса. Милота зашкаливает

Пермский зоопарк опубликовал видео о кошачьей заботе самки снежного барса по имени Аксу о своих котятах. Барсиха внимательно следит за своими малышами и не отпускает их от себя надолго. Хотя и приучает юных хищников к самостоятельности, сообщили сотрудники учреждения во Вконтакте.