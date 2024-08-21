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Сотрудники пермского зоопарка показали новое видео со снежными барсятами

Пермский зоопарк опубликовал видео с котятами снежного барса. Милота зашкаливает

21 августа 2024, 10:34
Фото: Телеграм-канал «Телеграмма РЖД»

Сотрудники пермского зоопарка показали новое видео со снежными барсятами

Самка Аксу внимательно следит за малышами, а также учит их самостоятельности.
Сюжет
Зоопарк

Пермский зоопарк опубликовал видео о кошачьей заботе самки снежного барса по имени Аксу о своих котятах. Барсиха внимательно следит за своими малышами и не отпускает их от себя надолго. Хотя и приучает юных хищников к самостоятельности, сообщили сотрудники учреждения во Вконтакте.

Маленькие барсята не отстают от матери до полутора лет, даже когда они сами представляют из себя больших и грозных хищников. Но в воспитании участвует только самка барса, поскольку большие кошки ведут одиночный образ жизни.

Ранее пермяки выбрали имя для котенка снежного барса. Малыша назвали Юнгур, в честь реки в Сайлюгемском заповеднике в республике Алтай.

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