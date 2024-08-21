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Циклон «Сюзанна» 21 августа принесёт в Пермский край похолодание и дожди

Причиной похолодания и ливней в Прикамье станет циклон «Сюзанна»

21 августа 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney

Циклон «Сюзанна» 21 августа принесёт в Пермский край похолодание и дожди

21 августа оказалось самым теплым днем в Перми за две недели.

Завтра, 22 августа, в Пермском крае ожидается похолодание. Это связано с прохождением через Урал циклона «Сюзанна». Днем в тыловой части циклона ожидаются кратковременные дожди и слабые грозы, температура воздуха не превысит +16…+18˚С, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Исключением могут стать юго-западные районы, где температурный фон может подняться до +20˚C. Сегодня, 21 августа, температура воздуха в краевой столице впервые с 20 июля оказалась выше климатической нормы. Дневной максимум в +22,3˚ оказался самым высоким за последние 14 дней.

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