Причиной похолодания и ливней в Прикамье станет циклон «Сюзанна»

Исключением могут стать юго-западные районы, где температурный фон может подняться до +20˚C. Сегодня, 21 августа, температура воздуха в краевой столице впервые с 20 июля оказалась выше климатической нормы. Дневной максимум в +22,3˚ оказался самым высоким за последние 14 дней.