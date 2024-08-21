Причиной похолодания и ливней в Прикамье станет циклон «Сюзанна»

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Завтра, 22 августа, в Пермском крае ожидается похолодание. Это связано с прохождением через Урал циклона «Сюзанна». Днем в тыловой части циклона ожидаются кратковременные дожди и слабые грозы, температура воздуха не превысит +16…+18˚С, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.
Исключением могут стать юго-западные районы, где температурный фон может подняться до +20˚C. Сегодня, 21 августа, температура воздуха в краевой столице впервые с 20 июля оказалась выше климатической нормы. Дневной максимум в +22,3˚ оказался самым высоким за последние 14 дней.