Производители запчастей предоставят гарантию на автотовары на Авито

«Запчасти — одна из лидирующих с точки зрения объема продаж товарная категория на Авито. Ежемесячная аудитория раздела насчитывает более 23 млн человек. Ежегодно интерес к автокомпонентам на платформе растет: за первые семь месяцев 2024 года объем продаж в категории вырос на 23% год к году. При этом спрос на новые запчасти растет втрое быстрее, чем на компоненты в ресейле. Наличие гарантии позволит пользователям делать уверенный выбор при покупке новых запчастей онлайн. Вместе с умным подбором автокомпонентов, который подсказывает только подходящие конкретной модели авто варианты, и доставкой в удобный пункт выдачи автолюбитель получает полноценный инструментарий для безопасного и удобного способа обслуживания своего автомобиля», — отмечает Алексей Головин, руководитель категории «Запчасти и Автосервисы» в Авито.