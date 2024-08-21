Производители запчастей предоставят гарантию на автотовары на Авито

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Классифайд начинает сотрудничество с производителями автокомпонентов, в рамках которого официальные представители крупных поставщиков на платформе будут верифицированы и получат информационные бейджи на реализуемые товары. Для пользователя Авито покупка у такого продавца «защищена» гарантией производителя.
Сотрудничество сторон позволит повысить прозрачность сделок на рынке запчастей.
Первыми партнерами Авито стали дочерняя компания группы «АвтоВАЗ» LADA Цифра и официальные представители брендов LYNXauto и METEOR. 19 августа на международной выставке MIMS Automobility Moscow 2024 состоялось официальное подписание соглашения о намерениях сотрудничества компаний и Авито. В рамках совместной работы компании предоставят информацию об официальных представителях на платформе и подтвердят наличие у них гарантии на автокомпоненты. В основном продавцы с подтвержденной гарантией предлагают товары для автомобилей иностранного и отечественного производства. Предложение партнеров в настоящий момент составляет более 2,8 миллионов объявлений. Основная цель платформы — к концу 2027 года «покрыть» гарантиями производителей более половины ассортимента новых запчастей, представленных на Авито.
«Запчасти — одна из лидирующих с точки зрения объема продаж товарная категория на Авито. Ежемесячная аудитория раздела насчитывает более 23 млн человек. Ежегодно интерес к автокомпонентам на платформе растет: за первые семь месяцев 2024 года объем продаж в категории вырос на 23% год к году. При этом спрос на новые запчасти растет втрое быстрее, чем на компоненты в ресейле. Наличие гарантии позволит пользователям делать уверенный выбор при покупке новых запчастей онлайн. Вместе с умным подбором автокомпонентов, который подсказывает только подходящие конкретной модели авто варианты, и доставкой в удобный пункт выдачи автолюбитель получает полноценный инструментарий для безопасного и удобного способа обслуживания своего автомобиля», — отмечает Алексей Головин, руководитель категории «Запчасти и Автосервисы» в Авито.
Найти официальных представителей производителей запчастей можно будет с помощью фильтров — выдача покажет ассортимент, защищенный гарантией производителя. Также в объявлениях получится ознакомиться с условиями гарантии — информационный блок будет легко найти в каждом объявлении. Важно, что условия гарантии зависят от производителя и могут отличаться в зависимости от товара и изготовителя.
Популярные запчасти в Перми
Продажи автозапчастей в Перми в первом полугодии 2024 года выросли на 6% по сравнению с первым полугодием 2023 года. Первое место по востребованности на Авито занимают кузовные детали — зеркала, бампера, капоты и прочее. На эту категорию приходится 30% продаж. За год они выросли на 9%, а средняя стоимость составила 4 000 рублей. На втором месте — элементы электрооборудования с долей 12%: их продажи на Авито выросли на 5%, а средний чек в категории составил 3 000 рублей. Третье место по объему продаж занимают двигатели и детали для них (11%). Их стали покупать чаще на 24%, а средняя стоимость составила 14 000 рублей.
На четвертом — подвеска с долей 8%. Средняя цена в категории — 4 000 рублей. На пятом месте — автосвет с долей 6%. В среднем на такие детали пользователи тратили 5 000 рублей.