ПЗСП все же построит завод в Кишерти, но не там, где планировал раньше

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Пермская строительная группа ПЗСП за 257,8 млн рублей получила лицензию на добычу карбонатных пород на Шарашинском месторождении в Кишертском муниципальном округе. Территория граничит с уже существующим и разработанным месторождением Большой Лог. Рядом с Шарашино ПЗСП планирует за 1,5 млрд рублей построить завод для изготовления извести.
В 2022 году предприятие планировало строительство нового производства, но практически над селом Усть-Кишерть, в непосредственной близости от жилых домов, в урочище «Спасбардинская гора». Тогда жители поселка, а также их родственники и дачники собрали сотни подписей против строительства предприятия рядом с ними, записывали видеообращение к губернатору Пермского края и президенту РФ с просьбой не допустить строительства, высказывали опасения, что производство не только нанесет урон экологии, но и станет опасным для жизни и здоровья людей.
В результате переговоров Администрация Кишертского округа пообещала ПЗСП предоставить перечень альтернативных участков для строительства нового завода.
Компания планировала обменять участок на другой, но, по всей видимости, нашла площадку самостоятельно, без помощи властей, поэтому 5,5 га на Спасбардинской горе остались в собственности ПЗСП.
Журналист Properm.ru адресовал Евгению Дёмкину, генеральному директору АО «ПЗСП», вопросы, которые беспокоят и волнуют жителей Усть-Кишерти. Первое — почему именно здесь будут строить завод? Жители считают, что нельзя разрушать «такую красоту», а именно — нетронутую человеком природу. По словам Евгения Демкина, группа компаний ПЗСП планирует построить завод по обжигу извести в Кишертском районе, потому что в непосредственной близости располагается источник сырья — месторождения известняков Большой Лог и Шарашинское, владельцем лицензий по которым является компания. Для размещения завода приобретены новые земельные участки. Их собственником был не муниципалитет, но кто именно — не уточняется.
Второе, что беспокоит жителей — это расстояние от жилых домов до завода. Участки расположены на расстоянии 950 метров от границы ближайшего населенного пункта — деревни Низкое; до ближайшей точки границы села Усть-Кишерть — 3,5 км. «Это практически за забором будет размещаться не самое безопасное производство! — возмущаются люди. — Вы знаете, многие сотрудники карьеров жалуются на плохое здоровье, у многих проблемы с легкими, онкология (и это у молодых людей)».
Согласно СанПиН производство извести (известковые заводы с шахтными и вращающимися печами) относится ко 2-му классу опасности, это не безопасное производство. В Ульяновской и Владимирской областях, например, природоохранные прокуратуры то и дело выносят предупреждения по поводу загрязнения воздуха, почвы, воды подобными карьерами и производствами.
По данным ПЗСП, размер санитарно-защитной зоны для планируемого завода рассчитывается как 300 м от источника воздействия на среду обитания и здоровье человека, то есть… от печи обжига. «Санитарно-защитная зона может быть установлена по границам участка», — прокомментировал Евгений Дёмкин.
Третье, в чем не уверены жители Усть-Кишерти, то, что роза ветров будет учтена при строительстве. В ПЗСП пояснили, что при выборе участка была учтена роза ветров и удаленность от населенных пунктов, чтобы исключить влияние производства на жителей. «При строительстве и проектировании завода будут учтены все действующие в Российской Федерации нормативные и санитарные требования, исключающие вредное воздействие производства на людей, животных и растения», — заверил Евгений Дёмкин.
Но с какой-либо экологической экспертизой жителей не знакомят, несмотря на их просьбы. Кроме того, всех в Усть-Кишерти беспокоит вопрос утилизации отходов.
По предварительным расчетам, численность работников будущего предприятия составит порядка 50 человек. Планируется, что все работники нового производства будут жителями ближайших населенных пунктов.
Усть-кишертцы настаивают на диалоге, встрече представителей предприятия и местной власти с ними. Или на проведении прямого эфира. Евгений Дёмкин пока не видит в этом необходимости.
«Планы по строительству завода мы озвучивали неоднократно. Считаем, что любой разговор должен быть предметным и основываться на конкретных предложениях и данных. Сейчас проект на стадии детальной проработки. После разработки проекта мы с готовностью презентуем его жителям, если муниципальный район предоставит такую возможность и будет интерес к предприятию со стороны населения», — пояснил он.
В администрации Кишертского муниципального округа комментировать ситуацию не стали. Карьер появится до строительства завода. «Пермская нерудо-добывающая компания» (входит в группу компаний ПЗСП), которая получила лицензию на разработку и добычу карбонатных пород на Шарашинском месторождении, намерена приступить к работе в ближайшее время. Строительство завода планируется в 2025 году.