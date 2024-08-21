ПЗСП все же построит завод в Кишерти, но не там, где планировал раньше

В 2022 году предприятие планировало строительство нового производства, но практически над селом Усть-Кишерть, в непосредственной близости от жилых домов, в урочище «Спасбардинская гора». Тогда жители поселка, а также их родственники и дачники собрали сотни подписей против строительства предприятия рядом с ними, записывали видеообращение к губернатору Пермского края и президенту РФ с просьбой не допустить строительства, высказывали опасения, что производство не только нанесет урон экологии, но и станет опасным для жизни и здоровья людей.