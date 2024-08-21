Расширение парковки у пермского аэропорта подешевело на четыре миллиона

В конкурсе приняли участие три компании. Имя победителя не уточняется. Стоимость контракта снизилась с 16,9 млн до 12,8 млн рублей. Контракт с подрядчиком был подписан 20 августа. Работы на объекты должны быть завершены до 30 сентября.