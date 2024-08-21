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Updated Сегодня, 10:56

В Перми расширение парковки у аэропорта подешевело на 4 млн рублей

Расширение парковки у пермского аэропорта подешевело на четыре миллиона

21 августа 2024, 10:54
Фото: properm.ru

В Перми расширение парковки у аэропорта подешевело на 4 млн рублей

Стоимость контракта составила 12,8 млн рублей.

Международный аэропорт «Большое Савино» подвел итоги конкурса на расширение парковочного пространства на привокзальной площади. Первым на информацию на портале госзакупок обратил внимание «Рифей-Пермь».

В конкурсе приняли участие три компании. Имя победителя не уточняется. Стоимость контракта снизилась с 16,9 млн до 12,8 млн рублей. Контракт с подрядчиком был подписан 20 августа. Работы на объекты должны быть завершены до 30 сентября.

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#Аэропорт#Пермь#Госзакупки#Конкурс#Бюджет#Строительство#Парковка#Рифей-пермь#Подрядчик
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