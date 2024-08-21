Реконструкцию Гостиного двора в Кунгуре могут перенести на два года

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Правительство Пермского края планирует перенести восстановление объекта культурного наследия в Кунгуре «Гостиный двор» с 2024 на 2026 год. Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту об изменениях в закон «О бюджете Пермского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», внесенному в региональное Заксобрание губернатором Дмитрием Махониным. Первыми внимание на предложение обратили в «Коммерсант-Прикамье».
В июне Properm.ru сообщили в Министерстве строительства Пермского края, что проект реконструкции Гостиного двора направлен в Главгосэкспертзу. Он проходил первичную проверку. После будет заключен договор, по которому срок выдачи экспертного заключения — 42 рабочих дня (может быть продлен). После получения положительного заключения экспертизы будет объявлен конкурс по выбору подрядчика на проведение строительных работ. Еще в 2019 году проект получил положительные заключения историко-культурной экспертизы.
Кунгуряки искренне переживают за свой Гостиный двор, здесь практически каждый может рассказать про печальную судьбу здания, про его уникальность, про необходимость реставрации и сохранения. История спасения затянулась. Памятник обтянут тканью, за которой не видно, как сильно он разрушен. Уже частично обвалилась крыша, искрошились стены, внутри — горы мусора и битых кирпичей.
Гостиный двор — это памятник архитектуры федерального значения, символ торгово-купеческого Кунгура и единственный сохранившийся на Урале образец таких строений. Здание было построено в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Другие аналогичные сооружения сохранились в Санкт-Петербурге и Костроме.
Памятник федерального значения находился в федеральной собственности, а в аренде был с 2008 по 2015 годы у ООО «Крестьянский двор», который эксплуатировал здание, но особо не вкладывался. В 2016 году памятник архитектуры «Гостиный двор» из федеральной собственности был передан в краевое ведение. Но фактически процедура передачи затянулась до 2017 года.
Летом 2018 года минимущество Пермского края и администрация Кунгура подготовили концепцию реконструкции Гостиного двора. 12 марта 2019 года в Кунгуре рухнула крыша Гостиного двора. Краевые власти пояснили, что разрабатывается научно-проектная документация. 1 июля 2019 года стало известно, что проект реконструкции Гостиного двора в Кунгуре получил одобрение историко-культурной экспертизы.
Проект за 4 млн рублей принялась разрабатывать компания «Евразия-Сервис», оплата работ произведена благотворительным фондом «Содействие — ХХI век». ООО «Евразия-Сервис» принадлежит Алексею Плешивых, он же является её руководителем, выручка за 2023 год — 346,6 млн рублей. Эта же организация без конкурса ремонтировала коридор в администрации губернатора при бывшем руководителе региона Максиме Решетникове. По этому поводу было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя аппарата правительства Пермского края Елены Лопаевой и иных неустановленных лиц по факту злоупотребления должностными полномочиями. И так же, как в ситуации с «Гостиным двором» в ремонте коридора администрации губернатора был задействован благотворительный фонд «Содействие — ХХI век», он расплачивался по долгам с подрядчиками. В марте 2020 года была проведена закупка на обследование технического состояния Гостиного двора. Подрядчиком (единственным поставщиком) стала всё та же «Евразия-Сервис». Цена контракта — 250 тыс. рублей. «Евразия-Сервис» куда-то пропала, что с проектом за 4 млн рублей, непонятно.
В 2023 году был проведен новый конкурс на разработку проекта реконструкции, который уже реализовала ООО «ПСК „Рестюнион“.