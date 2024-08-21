Реконструкцию Гостиного двора в Кунгуре могут перенести на два года

Проект за 4 млн рублей принялась разрабатывать компания «Евразия-Сервис», оплата работ произведена благотворительным фондом «Содействие — ХХI век». ООО «Евразия-Сервис» принадлежит Алексею Плешивых, он же является её руководителем, выручка за 2023 год — 346,6 млн рублей. Эта же организация без конкурса ремонтировала коридор в администрации губернатора при бывшем руководителе региона Максиме Решетникове. По этому поводу было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя аппарата правительства Пермского края Елены Лопаевой и иных неустановленных лиц по факту злоупотребления должностными полномочиями. И так же, как в ситуации с «Гостиным двором» в ремонте коридора администрации губернатора был задействован благотворительный фонд «Содействие — ХХI век», он расплачивался по долгам с подрядчиками. В марте 2020 года была проведена закупка на обследование технического состояния Гостиного двора. Подрядчиком (единственным поставщиком) стала всё та же «Евразия-Сервис». Цена контракта — 250 тыс. рублей. «Евразия-Сервис» куда-то пропала, что с проектом за 4 млн рублей, непонятно.