Сбившим 10-летнего велосипедиста в Лямино оказался экс-депутат Ильшат Хасянов

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Пьяным водителем, сбившим несовершеннолетнего в поселке Лямино Чусовского округа, оказался бывший депутат Ильшат Хасянов. Об этом сообщило perm.aif.ru со ссылкой на свои источники.
Инцидент произошел 19 августа днем. Около 16:50 со стороны ул. Промышленная в сторону ул. Набережная ехал автомобиль «ВАЗ 2107», за рулем которого был 54-летний мужчина. В районе дома по ул. Калинина, 42, он сбил 10-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде по левой обочине проезжей части. Несовершеннолетний скончался в машине скорой помощи.
Виновник ДТП был задержан. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В краевой прокуратуре также сообщили, что Чусовская городская прокуратура проверит факты ненадлежащей организации безопасного дорожного движения.
Ильшат Хасянов являлся депутатом Чусовской думы третьего и четвертого созывов. В 2013 году мужчина проходил как самовыдвиженец, в 2016 — как кандидат от партии «Единая Россия». Отмечается, что в конце 90-х Хасянов оформил статус ИП и начал заниматься лесозаготовкой.
Ликвидировал Хасянов ИП 11 лет назад, однако бизнесом заниматься продолжил. Как сообщает издание, у него было свое ООО «Урал», специализирующееся на грузоперевозках. В 2020–2021 годы Хасянов передал дело сыну Марсу. Изначально сын стал учредителем, а затем — директором общества. В январе 2021 года Ильшата Хасянова признали банкротом, его супруга была объявлена несостоятельной чуть ранее.
Напомним, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В скором времени ему будет предъявлено обвинение.