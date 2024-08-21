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Сбившим 10-летнего велосипедиста в Лямино оказался экс-депутат Ильшат Хасянов

Сбившим 10-летнего велосипедиста в Лямино оказался экс-депутат Ильшат Хасянов

21 августа 2024, 08:25
Фото: ВКонтакте/Твой Чусовой
Смертельное ДТП произошло днем 19 августа.
Сюжет
Дтп

Пьяным водителем, сбившим несовершеннолетнего в поселке Лямино Чусовского округа, оказался бывший депутат Ильшат Хасянов. Об этом сообщило perm.aif.ru со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел 19 августа днем. Около 16:50 со стороны ул. Промышленная в сторону ул. Набережная ехал автомобиль «ВАЗ 2107», за рулем которого был 54-летний мужчина. В районе дома по ул. Калинина, 42, он сбил 10-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде по левой обочине проезжей части. Несовершеннолетний скончался в машине скорой помощи.

Виновник ДТП был задержан. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В краевой прокуратуре также сообщили, что Чусовская городская прокуратура проверит факты ненадлежащей организации безопасного дорожного движения.

Ильшат Хасянов являлся депутатом Чусовской думы третьего и четвертого созывов. В 2013 году мужчина проходил как самовыдвиженец, в 2016 — как кандидат от партии «Единая Россия». Отмечается, что в конце 90-х Хасянов оформил статус ИП и начал заниматься лесозаготовкой.

Ликвидировал Хасянов ИП 11 лет назад, однако бизнесом заниматься продолжил. Как сообщает издание, у него было свое ООО «Урал», специализирующееся на грузоперевозках. В 2020–2021 годы Хасянов передал дело сыну Марсу. Изначально сын стал учредителем, а затем — директором общества. В январе 2021 года Ильшата Хасянова признали банкротом, его супруга была объявлена несостоятельной чуть ранее.

Напомним, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В скором времени ему будет предъявлено обвинение.

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