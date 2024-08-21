Сбившим 10-летнего велосипедиста в Лямино оказался экс-депутат Ильшат Хасянов

Ликвидировал Хасянов ИП 11 лет назад, однако бизнесом заниматься продолжил. Как сообщает издание, у него было свое ООО «Урал», специализирующееся на грузоперевозках. В 2020–2021 годы Хасянов передал дело сыну Марсу. Изначально сын стал учредителем, а затем — директором общества. В январе 2021 года Ильшата Хасянова признали банкротом, его супруга была объявлена несостоятельной чуть ранее.