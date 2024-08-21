Сегодня в Перми открывается международный баскетбольный турнир Fonbet Кубок Дружбы

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Сегодня в Перми откроется международный баскетбольный турнир Fonbet Кубок Дружбы. Он будет проходить с 21 по 25 августа в УДС «Молот», сообщают в краевом минспорта.
В борьбу за трофей вступят национальные мужские сборные по баскетболу из России, Венесуэлы и Колумбии. Четвертым участником турнира станет БК «Парма», который выступит вне зачета.
Сегодня турнир откроется матчем БК «Парма» — Колумбия в 16:00. В 19:00 на паркете «Молота» сойдутся сборные Венесуэлы и России.
Завтра, 22 августа, в 16:00 между собой встречаются латиноамериканские сборные, а в 19:00 запланирован поединок БК «Парма» — сборная России.
По итогам набранных очков определятся финалисты турнира. Игра за третье место и финал состоятся 25 августа, соответственно, в 11:30 и 14:30.