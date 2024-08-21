Следствие занялось проверкой вспышки кишечной инфекции в детсаду

Вероника Яксун — предприниматель, совладелец ООО «Вкус и качество». Основной вид деятельности предприятий — организация общественного питания. Компании поставляют обеды в детские сады и школы, а также заключали контракты на организацию фуршетов в администрацию Мотовилихинского района. В 2019 году проверка Роспотребнадзора выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части внутренней отделки помещений оставлении суточных проб содержания помещений организации системы внутренней канализации от производственных ванн расстановки оборудования по нескольким адресам, где предприниматель оказывает услуги.