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Следствие занялось проверкой вспышки кишечной инфекции в детсаду

Следствие занялось проверкой вспышки кишечной инфекции в детсаду

21 августа 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney
Накануне стало известно о том, что трое детей были госпитализированы после посещения детского садика «Планета Здорово».

Следственный комитет начал проверять на соответствие нормам оказания безопасных услуг муниципальный детский сад «Планета Здорово», рассказали журналисту Properm.ru осведомленные собеседники в системе образования. Сотрудники СКР проведут проверку в том числе и у подрядчика детсада, ИП Вероники Яксун.

Официально в ведомстве обещали прокомментировать информацию позже.

Накануне стало известно, что в детском учреждении в микрорайоне Вышка-II выявлена вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре. Сотрудники ведомства также обследовали пищеблок детсада и проводят проверку у поставщика питания.

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Вероника Яксун — предприниматель, совладелец ООО «Вкус и качество». Основной вид деятельности предприятий — организация общественного питания. Компании поставляют обеды в детские сады и школы, а также заключали контракты на организацию фуршетов в администрацию Мотовилихинского района. В 2019 году проверка Роспотребнадзора выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части внутренней отделки помещений оставлении суточных проб содержания помещений организации системы внутренней канализации от производственных ванн расстановки оборудования по нескольким адресам, где предприниматель оказывает услуги.

В детском саду на Вышке-II в Перми произошла вспышка кишечной инфекции
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