Следствие занялось проверкой вспышки кишечной инфекции в детсаду

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Следственный комитет начал проверять на соответствие нормам оказания безопасных услуг муниципальный детский сад «Планета Здорово», рассказали журналисту Properm.ru осведомленные собеседники в системе образования. Сотрудники СКР проведут проверку в том числе и у подрядчика детсада, ИП Вероники Яксун.
Официально в ведомстве обещали прокомментировать информацию позже.
Накануне стало известно, что в детском учреждении в микрорайоне Вышка-II выявлена вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре. Сотрудники ведомства также обследовали пищеблок детсада и проводят проверку у поставщика питания.
Вероника Яксун — предприниматель, совладелец ООО «Вкус и качество». Основной вид деятельности предприятий — организация общественного питания. Компании поставляют обеды в детские сады и школы, а также заключали контракты на организацию фуршетов в администрацию Мотовилихинского района. В 2019 году проверка Роспотребнадзора выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части внутренней отделки помещений оставлении суточных проб содержания помещений организации системы внутренней канализации от производственных ванн расстановки оборудования по нескольким адресам, где предприниматель оказывает услуги.