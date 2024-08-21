Стало известно, кто стал директором молодежного центра в Перми

Posted 21 августа 2024, 03:10
Published 21 августа 2024, 03:10
Modified 21 августа 2024, 03:16
Updated 21 августа 2024, 03:16
Главой молодежного центра Перми стал бывший член краевого молодежного парламента 2-го созыва Алексей Шерстобитов. Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на СПАРК-Интерфакс, на этом посту он сменил Евгению Фофанову. Соответствующая запись появилась в Едином государственно реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 19 августа.
Евгения Фофанова стала директором ГБУ ПК «Молодежный центр» в начале прошлого года. До этого она работала начальником отдела МАУ «Дворец молодежи Перми».
Алексей Шерстобитов окончил юридический факультет ПГНИУ в 2011 году, занимал пост начальника отдела по работе с общественностью в администрации Перми.