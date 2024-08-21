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Директором ГБУ ПК «Молодежный центр» стал Алексей Шерстобитов

Стало известно, кто стал директором молодежного центра в Перми

21 августа 2024, 03:10
Фото: properm.ru

Директором ГБУ ПК «Молодежный центр» стал Алексей Шерстобитов

Запись об этом появилась в ЕГРЮЛ 19 августа.
Сюжет
ПГНИУ

Главой молодежного центра Перми стал бывший член краевого молодежного парламента 2-го созыва Алексей Шерстобитов. Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на СПАРК-Интерфакс, на этом посту он сменил Евгению Фофанову. Соответствующая запись появилась в Едином государственно реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 19 августа.

Евгения Фофанова стала директором ГБУ ПК «Молодежный центр» в начале прошлого года. До этого она работала начальником отдела МАУ «Дворец молодежи Перми».

Алексей Шерстобитов окончил юридический факультет ПГНИУ в 2011 году, занимал пост начальника отдела по работе с общественностью в администрации Перми.

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#ПГНИУ#Пермь#Юридический факультет#Молодежный центр#Алексей Шерстобитов#Евгения Фофанова
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