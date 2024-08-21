Строить новую школу рядом с цирком в Перми помогает серый кот

Отметим, что строительство школы №146 с углубленным изучением технических предметов вроде математики, физики, а также информатики началось еще в декабре 2023 года. Сейчас стройфирма «Кинетика» сообщает, что каркас здания готов на 60%, а стены — на 25%. Внутренние перегородки сделаны на 12%. Работы идут согласно планам. Строительство завершится в конце 2025 года.