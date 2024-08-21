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Строители нового здания школы №146 у цирка в Перми ищут хозяев коту

Строить новую школу рядом с цирком в Перми помогает серый кот

21 августа 2024, 06:03
Фото: Кинетика | ЖБК-Строй Вконтакте

Строители нового здания школы №146 у цирка в Перми ищут хозяев коту

Охранники ищут хозяев для хвостатого строителя.
Сюжет
Школа

Строители школы на месте исторического дома по улице Уральской, 110 ищут хозяев для серого кота. Хвостатый каждый день приходит на КПП, где охранники кормят и играют с ним. Но животному все равно нужна семья, пишут в соцсетях строительной фирмы «Кинетика».

«Если кто-нибудь неравнодушный пристроит кота себе, то мир станет немного добрее! Котенок очень ласковый и игривый. Уверены, что он будет радовать своего хозяина каждый день», — сообщают строители в своих соцсетях.

Отметим, что строительство школы №146 с углубленным изучением технических предметов вроде математики, физики, а также информатики началось еще в декабре 2023 года. Сейчас стройфирма «Кинетика» сообщает, что каркас здания готов на 60%, а стены — на 25%. Внутренние перегородки сделаны на 12%. Работы идут согласно планам. Строительство завершится в конце 2025 года.

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#Животные#Школа#Кот#Строительство#Семья#Охранники#Планы#Школа №146#2025 год#Строительная фирма#Каркас здания
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