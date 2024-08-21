Строить новую школу рядом с цирком в Перми помогает серый кот

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Строители школы на месте исторического дома по улице Уральской, 110 ищут хозяев для серого кота. Хвостатый каждый день приходит на КПП, где охранники кормят и играют с ним. Но животному все равно нужна семья, пишут в соцсетях строительной фирмы «Кинетика».
«Если кто-нибудь неравнодушный пристроит кота себе, то мир станет немного добрее! Котенок очень ласковый и игривый. Уверены, что он будет радовать своего хозяина каждый день», — сообщают строители в своих соцсетях.
Отметим, что строительство школы №146 с углубленным изучением технических предметов вроде математики, физики, а также информатики началось еще в декабре 2023 года. Сейчас стройфирма «Кинетика» сообщает, что каркас здания готов на 60%, а стены — на 25%. Внутренние перегородки сделаны на 12%. Работы идут согласно планам. Строительство завершится в конце 2025 года.