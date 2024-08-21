Трех человек спас сосед. В Прикамье на пожаре погибли двое

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
В Прикамье пожар унес жизни двух человек. Инцидент произошел ночью в поселке Шахта городского округа Кизел, сообщили в пресс-службе Прикамья.
По прибытии МЧС на место происшествия выяснилось, что происходит горение жилого дома. Внутри помещения были обнаружены два тела погибших. Соседу удалось спасти жизни трех человек, разбудив их.
Ликвидировано возгорание было на площади 112 кв. м. 33 огнеборцами и 11 единицами техники. По факту инцидента проводится проверка.